台美談判農漁產品遭「蓋牌」 許宇甄憂：校園基改食品恐成籌碼

[Newtalk新聞] 台美關稅談判出爐，美國農產品是否走向零關稅、校園是否可能解除基改食品禁令等關鍵議題，仍引發關注。對此，國民黨立委許宇甄今（18）日指出，民進黨政府對國人最關切的「民生深水區」議題持續迴避，始終未正面說明，僅以「簽署後再說明」帶過，引發農漁民與家長高度不安。

許宇甄批評，政府在談判過程中「報喜不報憂」，疑似採取「切香腸」戰術，刻意延後揭露可能帶來重大衝擊的內容，讓外界憂心，在資訊不對稱的情況下，農漁民生計與孩童健康恐已被當成談判籌碼。

她也表示，雲嘉南地區是台灣重要糧倉，農漁民對政策變動高度敏感，然而政府對於美牛、美豬、稻米等農產品「是否」零關稅進口、內臟進口「是否」鬆綁，至今三緘其口。她質疑，若政府為了成就其他產業利益，在談判桌上犧牲相對弱勢的農業，一旦美國農產品零關稅進口，台灣稻米產業恐面臨存亡危機。

許宇甄進一步指出，農業受創不只影響稻農本身，更牽動涵蓋餐飲、批發等在內、就業人口高達兩百萬人的整體「農食鏈」，相關衝擊即便仍屬「可能」，也已讓基層農漁民如坐針氈。

除農業議題外，許宇甄也點出家長對食品安全的高度憂慮。她指出，美國貿易代表署長期要求廢除台灣「校園餐點不得使用基改食品」的禁令，在政府急於向美方展現談判成果的壓力下，是否可能棄守校園食安防線，值得社會嚴肅關注。

許宇甄直言，若政府最終未能頂住壓力，讓低成本基改食品進入校園，台北、台中、雲林等地方政府長期堅持「國產非基改」的努力，恐將面臨巨大挑戰。

許宇甄最後強調，農漁業是國家根本，孩子健康是國家未來。在協定尚未正式簽署前，行政院不應再玩「蓋牌」遊戲，應儘速對外說明談判底線，釐清社會疑慮。她呼籲政府公開承諾，絕不以犧牲農漁產品關稅作為談判代價，也不會為了經貿利益而開放基改食品進入校園，否則人民難以安心。

