台美談判達共識並簽訂MOU惹惱中國 陸委會：中共無權干涉

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑下午在例行記者會中強調，台灣也是世界貿易組織（WTO）和亞太經濟合作會議（APEC）的成員，有權與任何國家進行經貿協議，中共無權干涉。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 台美關稅談判結果今（16）日公布，其中，台灣對等關稅降至15%且不疊加，涉及半導體及其衍生產業的232條款關稅也享有最優惠待遇，雙方並於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。引發中國強烈反彈，要求美國撤回協議，否則後果自負。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑下午在例行記者會中強調，台灣也是世界貿易組織（WTO）和亞太經濟合作會議（APEC）的成員，有權與任何國家進行經貿協議，中共無權干涉。

廣告 廣告

據港媒《南華早報》報導，針對台美關稅談判結果，中國駐美國大使館表達強烈反對的態度，除痛批美國刻意推進談判進度，違反「一中原則」以及中美三項聯合公報，更要求美方立即撤銷關稅協議，停止向台獨勢力釋放錯誤訊息，否則一切後果將由美方負責。

梁文傑對此指出，台美關稅談判結果是雙邊互惠的安排，與第三方、兩岸經貿往來沒有關係，台灣已經是WTO和APEC等國際經貿組織的成員，有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。

梁文傑說，這次談判將對等關稅降至15%，和日本、韓國、歐盟齊平，其實最大的獲利者應該是傳統產業，像工具機、汽車零組件、自行車、運動器材等，未來在這樣的稅率下，台灣會有相當高的競爭力。

梁文傑也說，目前大陸傳統產業出口到美國大約為47%，台灣則是15%，若台商在中國從事這方面的產業，關稅當然會有一些影響，但具體如何做生意、如何投資，當然還是要由廠商自己決定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2500億企業自主投資加2500億信保 鄭麗君：「台灣模式」支持企業擴大佈局

對美投資5000億美元換降關稅 江啟臣： 對小型傳產是巨大考驗