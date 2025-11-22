台美談判遭爆敲定投資4千億美元 經貿辦：積極爭取調降關稅

美國向各國課徵對等關稅，衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，台灣持續和美國談判，希望能降低關稅稅率。英國金融時報指稱，台灣承諾赴美投資金額可能達4000億美元，且可能計入台積電在亞利桑那州的投資。行政院經貿談判辦公室表示，目前以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原最惠國待遇稅率及232條款多項關稅優惠。

根據英國金融時報報導，台灣跟美國的關稅協議近期將公布，台灣承諾投資美國的金額可能約4000億美元，並可能包含台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。對此，經濟部長龔明鑫21日表示，還前還沒確定，如果有確定結果，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室一定會對外說明。至於談判結果是否最近會出爐，龔明鑫僅回應，「我們努力」。

經貿辦指出，談判團隊持續透過視訊會議、書面文件交換等方式進行協商。在供應鏈合作部分，我方提出的「台灣模式」是由企業基於國際佈局，自主規劃到美國投資，貼近客戶並結合市場，延伸產業實力。政府則提供金融的信保支持，也透過台美政府之間「G2G」的合作形成產業聚落。「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

經貿辦強調，政府向美方爭取有利的投資環境和條件，也協助相關產業在美國的佈局。由於232條款不只涉及半導體，還有其他項目，我方持續爭取優惠待遇，同時也為赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。談判團隊持續以書面文件交換確認協商內容，與美方凝聚共識，盼盡早達成協議，展開台美下一階段的經貿合作。