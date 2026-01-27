台美談判驚見「這一味」？賴清德揭祕辛："那個"壓力超大！

台美關稅15%不疊加，並獲得232條款最惠國待遇，讓國內不少產業鬆一口氣，總統賴清德今（27日）啟動產業關懷之旅，首站抵達台中參訪工具業廠房，隨後接受《台灣最前線》獨家專訪，吐露台美談判不為人知秘辛。

賴清德強調，「團隊戰鬥力都很強」，大家除了日夜開會、談判之外，也時常在週六、週日到總統官邸開會，回顧當時的照片就發現桌上有「台南芒果」，這也顯示關稅談判從夏天談到秋天，再到冬天才有成果，除此之外，為了克服台美時差，團隊也會吃「燒餅夾蛋配豆漿」來保持體力，「可以說是漫長的一段過程」。

賴清德也提到，當時美國關稅暫緩期限至去年7月9日，「時間壓力很大」，尤其看到日韓都有談判進展，台灣卻因為種種因素遲遲無法進行總結談判，因此當時透過各種管道向美國協商，才在期限後獲得20%暫定關稅，並獲得最終15%的成果，這過程其實也感受到美方相當大的支持。

