台美談判 卓榮泰：副總統發想黃金計畫凸顯台灣方案

（中央社記者賴于榛、高華謙台北20日電）台美關稅談判已達共識，行政院長卓榮泰今天透露，在談判過程，政府討論如何讓美方瞭解台灣準備的周延方案，副總統蕭美琴提出黃金計畫，將計畫製作成閃亮亮且最顯眼，也擺在最明顯的位置，讓美國總統川普很容易看到內容。

台美關稅談判，雙方達成台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇（MFN）稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識。卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人上午出席「台美關稅談判說明記者會」 。

卓榮泰說，政府在談判過程中，討論到如何讓美方知道台灣深入準備周延方案，蕭副總統提出黃金計畫，也就是將計畫製作成閃亮亮且最顯眼，也擺在最明顯的位置，讓川普很容易看到內容。

談到鄭麗君角色，卓榮泰說，今天是賴政府就任滿第20個月，當中鄭麗君有9個多月都在談判，幾乎是一半的時間。在這過程，時間是極大考驗，因為鄭麗君談判前要與國內開會，會後也要整理談判資訊，要有超人的體力。第二，談判壓力非常大，他看過報導指鄭麗君45歲生產時是最後一次流淚。這次談判過程，他沒有看鄭麗君流過淚，但能深深感受壓力都在鄭麗君臉上、心裡，甚至在討論時，她有時聲音也微微顫抖。

卓榮泰說，鄭麗君也需要毅力與耐性，因為談判過程中英文都要字字比較、條文對照，甚至有時候總統賴清德宣布會議結束，鄭麗君還會再確認是否有事情需要討論。

2024年10月美國大選還在進行時，行政院先成立經濟外交工作小組，隨後成立台美經貿專案小組。卓榮泰回顧，政府掌握國際情勢，因此當川普2025年4月宣布對等關稅，政府已有衝擊的高、中、低推估方案，並成為世界首個提出支持產業方案的政府跟國家，政府更在關稅出爐後10天內，就進行超過20場次的院內會議、產業座談以及媒體溝通。

他說，台美談判準備的條文內容，跟其他國家比較確實豐富、面面俱到，外界認為台灣已經取得比較好的戰略地位，不過往後也還有貿易協定要繼續談判。（編輯：萬淑彰）1150120