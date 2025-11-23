台美談判 怕談崩 我方未提投保協定

華府盼望台灣對美投資逾新台幣10兆元，這麼大筆錢，我方談判團隊在台美談判時，竟未提出投資保障議題。據悉是擔心美方不喜歡，怕一提出來，台美貿易談判就「談崩了」。不過知情人士感嘆，日、韓勇於表達對美施壓的不滿，營造國內輿論壓力，不僅成功爭取到關稅不疊加，韓國甚至還爭取到美國批准發展建造核動力潛艦及造船業可維修美艦。

根據《金融時報》的報導，台美貿易協議即將公布，台灣承諾投資美國4000億美元，換算成台幣，這是10兆以上的金額，如此龐大的投資額，台美並未簽署雙邊投保協議，雙重課稅協議也只聞樓梯響，政府如何確保台商權益？

賴清德總統在11月11日工業節致詞時透露，已指示經濟部、外交部及行政院經貿談判辦公室合作，與台商常駐國家簽訂投資保障協定、避免雙重課稅協定。

根據經濟部網站，我國在1952年曾與美方簽署「關於擔保美國私人資本在台灣投資的協議」，這是單向我方政府保障美商來台灣投資的權益保障，台灣廠商至美國投資則無。

知情人士透露，2022年啟動「台美21世紀貿易倡議」時，我方認為台美在1952年簽署的投資協議，距今已逾70年，當時我方希望雙方在啟動的這項高標準的貿易倡議時，可以比照台星經濟夥伴協議（ASTEP）及台紐經濟合作協定（ANZTEC）增列投資專章方式，來完善台美雙邊投資保障，但美方並未同意。因此當時倡議框架僅貿易便捷化、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場政策應對等11項。

知情人土指出，美方可能自認為他們是有制度的大國，但近年來美國社會嚴重分裂，沒有人敢保證不會有暴動或像當年東南亞出現排華情形。但隨著護國神山生態系、AI伺服器產業聚落到美國投資，這些都是台灣最前端的廠商，等於台灣把「雞精」都搬到美國，要求美方透過與台簽署雙邊投保協議，來降低他們政治風險，應該只是「剛剛好而已」。

在他看來，日、韓政府在與美談判過程，第一時間都向他們國人說明，儘管引發國人群情激憤，但卻成功營造民氣可用，最終結果，都成功爭取到沒疊加關稅，韓國更爭取到美國同意韓建核子動力潛艦，且在美投資造船廠還可幫美艦維修，不僅商機大，更進一步用實際行動鞏固雙方同盟關係，這是多大勝利，反觀我們增加對美軍售及允諾國防預算要達GDP的5%，卻不能列入台美談判，平白失去談判籌碼。