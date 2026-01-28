台美談判 朝野別走到政治對撞
台美貿易談判進入最後關鍵階段，汽車、醫材、農產品等關稅細節陸續浮上檯面，社會關注度自然升高。這本是攸關產業與民生的重要議題，卻也迅速被捲入政治攻防，彷彿只剩下「挺或反」、「開放或賣台」的二分法，反而模糊了真正該討論的重點。
必須先說清楚一件事：台美之間的經貿協商，不是短期新聞事件，而是長期結構問題。台灣高度依賴出口，美國又是最重要的經貿與安全夥伴之一，雙方在關稅、法規與進入市場條件上的談判，本來就不可能完全沒有壓力，也不可能只談好處、不談代價。真正該被檢視的，不在於「談不談」，而在於「怎麼談、誰來承擔、誰來監督」。
從目前揭露的內容來看，汽車、醫材、農產品之所以特別敏感，正因為牽涉到既有產業結構與民生感受。汽車關稅影響的是消費者價格與國內產業保護；醫材涉及醫療體系運作與健保成本；農產品更直接關係到農民生計與糧食安全。這些問題，都不是一句「國際趨勢」或「戰略需要」就能輕輕帶過。
若把談判內容簡化成政治口號，或動輒上綱為意識形態對決，也無助於問題解決。國際經貿談判的本質，本來就是交換、調整與配套。關鍵不在於是否全面開放或零關稅，而在於開放的節奏、是否設有例外條款、過渡期怎麼設計，以及政府是否同步提出產業升級與補償措施。
更重要的是，任何重大的台美貿易協定，最終都不可能、也不應該繞過立法院。這不只是程序問題，而是民主政治中最基本的監督機制。立法院的角色，不是事後被要求「背書」，而是應在談判方向與原則形成過程中，就有充分知情與監督的空間。
若行政部門在談判過程不透明，結果底定後才送交國會審議，勢必引發政治對立，也會讓原本屬於經貿專業的問題，轉化為高度政治化的爭議。相反地，若能及早向立法院說明談判原則、風險評估與配套方向，讓不同黨派進行實質討論，反而更有機會形成穩定、多數支持的社會共識。
過去的經驗已一再證明，缺乏國會監督與社會溝通的貿易政策，即便出發點再好，也難以長久推動。唯有讓立法院扮演好把關與制衡角色，才能確保協議內容兼顧產業競爭力、民生承受度與國家整體利益。
此刻，真正需要降溫的，不是談判本身，而是政治語言。政府不必急著把協商成果包裝成「重大突破」，在野黨也無需搶著貼上「全面讓利」的標籤。理性檢視條款內容、誠實說明利弊、清楚交代配套，並接受國會監督，才是負責任的治理態度。
台美貿易談判考驗的不只是談判桌上的技巧，更是台灣內部能否展現成熟的民主治理能力。少一點政治對撞，多一點國會監督與制度對話；少一點口號，多一點務實配套，才能讓協議站得住腳，也走得長遠。（作者為前立法院法制局長）
