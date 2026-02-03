台美談判 立院應實質嚴審

（圖／本報系資料照）

賴總統3日召開記者會，說明上周第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）的成果，指出台美未來合作的三大戰略方向，並和美方簽署了《矽盛世宣言》及《台美經濟安全合作聯合聲明》，展現了雙方攜手合作的承諾。賴總統也說明政府近來簽署的經貿協議和台美關稅談判成果，期盼立法院秉持專業進行審議，共同守護這項成果。

EPPD是川普總統第1任期內於2020年底首次召開，第1屆的台美對話議題廣泛，包括5G網路、供應鏈、基礎建設開發合作、投資審查、再生能源等，其後各屆對話議題都環繞在供應鏈、能源和科技合作方面。

廣告 廣告

若雙方是認真務實地進行對話，那麼召開記者會時，應同時說明前幾屆的執行成果，讓國人了解。若沒有執行面的追蹤評估，卻只對類似主題反覆「對話」，就給人一種年度「放風」、對美國交心、對國人內宣之感。無論總統如何賣力說明，其邊際效用不只是遞減，已讓人接近無感。

在首屆「對話」的報導中，美國在台協會（AIT）宣稱該對話將深化美台經濟關係，擴大對民主機制的尊重，並藉由對自由市場、創新創業及自由的共享信念，讓美台齊心共創繁榮。若真是如此，難以解釋為何川普會拋棄使用經濟誘因模式、違反自由市場的信念，以高關稅為棒、較低關稅為餌，脅迫台灣半導體業違反經濟邏輯，巨額投資美國，拆解台灣在國際上唯一具有明顯競爭優勢的產業，讓台灣的「護國神山」蛻變為「半屏山」？

若要讓EPPD成為賴政府真正的政績，那麼各種議題的對話就必須要有具體內容，如同美國在關稅談判中要求台灣投資多少金額一般。例如，科技合作項目要資助台灣每年多少位專家赴美、提供多少個研究所獎學金等，而不是堆砌一些亮麗的形容詞，實際上卻並沒有真正的影響力。

既然總統利用記者會要求立法院盡速審查台美關稅案，我們就必須指出，行政院迄今仍未送出協議供立院審議，卻三天兩頭要求立院盡速審議。這是不負責任的喊話、故意製造立院的壓力而已。

對關稅談判的質疑，不以結果的合理與否及利弊得失來回應，就驟然以「疑美」扣人帽子，甚至栽贓在野黨是「中共同路人」，則不啻是在單方面捍衛美國利益，和民初為帝國主義者在中國的利益奔走的「洋買辦」無異。

然而，我們也奉勸在野陣營，無論是關稅協議或軍購預算，應在議案送立院後盡速實質審議，甚至仿效兩岸協議「逐條討論、逐條表決」亦可。若曠日廢時拖延不審，反授人「亂政」的把柄，徒增民眾反感而減少支持度。總之，不論是台美對話或是軍購預算，朝野皆應繼續努力。（作者為華梵大學特聘教授）