台美談判「美規車零關稅」？楊珍妮：將跟美國協商

台美關稅談判敲定後，領軍談判的行政院副院長鄭麗君昨率團返台，行政院長卓榮泰今日率副院長鄭麗君等人舉行記者會。針對進口美製車關稅稅率是否調降問題，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮坦言，汽車市場開放會跟美進行協商。

行政院今天（20日）召開「台美關稅談判說明記者會」，在記者提問環節部分，被問到關於進口美製車關稅稅率是否調降的相關議題，楊珍妮回應，汽車市場開放的降稅會在這一大塊裡面跟美方進行協商，未來文本都要整個送給立法院進行審議。

鄭麗君則表示，美方在這次談判中，對各國都期待全面市場開放，尤其台灣貿易逆差是第六大，且持續攀升中，所以也期待我方相當程度的市場開放，不過基於糧食安全及相關軍工維護能力等，來跟美方協商，完成底定後會向各界說明。

