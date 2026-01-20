台美談判 鄭麗君：刪除農訪團採購條款

行政院20日舉行記者會，向國人報告台美關稅談判結果，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮憶起長達9個月的談判歷程、同仁日夜陪伴時，一度哽咽。（黃世麒攝）

台美貿易談判，外界關注市場開放程度，特別是農產品部分，行政院副院長鄭麗君20日表示，美方在這次談判對各國都期待全面市場開放，但在談判後期我方主張刪除「台灣對美採購農產品」部分，因為農訪團是屬於民間自行採購，所以不列入協定。不過，藍委許宇甄批評，政院繼續玩「蓋牌」遊戲，農產品及基改食品不能被當成籌碼交換。

據了解，農訪團去年9月與美國穀物業者簽署3份採購意向書，規畫於2026年至2029年採購總價超過100億美元之美國黃豆、玉米、小麥及牛肉。

鄭麗君指出，數周後台美將簽署台美對等貿易協定（ART），載明美方給予台灣對等關稅稅率15％不疊加等內容，以及關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、數位貿易、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會等相關條文。對於台灣自美採購農產品部分，她表示，因這屬於農業法規下的民間採購行為，不適合列入政府間協定，我方主張刪除。

鄭麗君強調，台灣是美國第六大貿易逆差國，差距仍持續攀升，所以美方也期待我方相當的市場開放程度，但談判過程中，仍基於糧食安全、相關軍工維護能力跟美方協商。

至於非關稅貿易障礙部分，行政院經貿辦總談判代表楊珍妮指出，美方要求處理項目，不只包括農產品市場開放、工業產品標準要對齊國際標準，也包括環保、勞動權益必須依國際規範處理，並重申台美21世紀貿易倡議對通關貿易便捷、法規透明化等承諾，我方則堅持依照科學證據、國際標準、國際經貿規範與美國進行磋商。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳指出，因應未來美豬、牛甚至基改食品的限制可能被放寬，政府應從根本改善台灣農業體質，設法提高農業附加價值，而不是進行末端補助。全國餐盒公會全聯會理事長陳明信也指出，本就憂心免費營養午餐政策恐讓業者棄用國產食材，一旦開放校園使用基改食品，產業界只能和家長站在一起反對開放使用。