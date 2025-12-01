台美談判 降關稅不疊加？楊珍妮：機率非常高
台美關稅談判進入最後階段，對於我方爭取調降對等關稅不疊加、二三二條款優惠待遇、採「台灣模式」投資美國等三目標能否達陣？行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨表示「有信心」。針對關稅調降且不疊加，楊珍妮說，「機率非常高」。
立法院經濟委員會昨邀請國發會主委葉俊顯、經濟部長龔明鑫、楊珍妮等官員針對「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」專案報告。楊珍妮指出，將以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加，只要達成初步共識，應該會有第六次實體談判，會努力看看今年底是否能達成；此外，外傳我方將協助訓練美國勞工，換取美方降低關稅，楊珍妮說，這不在談判條件之中。
朝野立委關切台美談判進度及可能結果。楊珍妮表示，自四月談判以來，美方肯定我方務實態度，談判現在是「正面發展」。另有立委質詢，我國是否爭取對等關稅降至百分之十五，楊珍妮回應，「稅率往下調降是目標，（百分之十五）這也是我們的目標」。
楊珍妮指出，台灣談判團隊將對等關稅與二三二條款一起談，一定會爭取對等關稅稅率調降且不疊加。國民黨立委謝衣鳯質詢，達陣機率有多高？楊珍妮說，「機率非常高」。
至於台美是否會有第六次實體談判？楊珍妮表示，第五次實體談判已於九月底、十月初舉行，因二三二條款牽涉的供應鏈是非常複雜議題，雙方正進行文書往來；只要達成初步共識，應會有第六次實體談判。談判結果何時出爐？楊珍妮表示，努力看看今年底是否能達成，但談判進展取決於雙方。
據了解，台美關稅談判進度正在進行文件中的文字內容確認，對於關稅最終結果時程落在何時，由於年底恰逢耶誕節及新年，進入美國的長假期間，因此目前正在加速處理相關文件中，若樂觀一點推估，有望可在月中就有結果出爐。
台美關稅談判結束後，結果仍須經過國會審查，民進黨立委邱志偉、國民黨立委葉元之關切屆時國會不接受談判結果，甚至退回協議文本，政府要如何因應？楊珍妮說，希望不會發生此事，因為美國是台灣重要經貿夥伴，但內部會進行沙盤推演。她也說，美方要台灣執行，才會給優惠性待遇。
至於主責談判的行政院副院長鄭麗君上周末出席廿六日的「工商早餐會」，行政院長卓榮泰當時稱鄭「大概又去談判了」，引發聯想。據透露，鄭麗君人尚在國內處理談判事務，包括與各部會對接、確認談判文件等。
