台美談判9個月 府院開會逾400場

台美歷經9個月的談判，終於達成協議，為因應關稅談判相關工作，知情人士透露，府院累計開會逾400場，賴清德總統在9個月期間更親自召開決策會議，並與行政院團隊及相關部會就具體談判內容深入研議。府方並指示提出名為「黃金計畫」的談判企劃書溝通策略，獲美方重視送進白宮，我談判團隊即在此基礎團隊上集體整理出溝通策略，達成最後的協議。

台美關稅底定，台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN，並取得232條款關稅優惠，讓傳產及高科技業者都鬆口氣。但是對於我方承諾台灣企業自主投資2500億美元、台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元（近8兆台幣）的企業授信額度，則引來外界高度關注這高達近8兆台幣、史上最大融資擔保額度的信保基金資金籌措及運作。

銀行業估，以中小企信保運作模式，2500億美元擔保額度，信保基金規模以十分之一估，至少需籌措250億美元（約新台幣7800億元），信保基金規模之龐大，已超越中小企信保基金操作能力。

知情官員透露，現行中小企業信用保證基金，仍維持原本的運作，2500億美元財源目前規畫將透過國發會國家融資保證機制承擔，不過是要採取擴大現行既有機制方式，還是要設計新機制？或專款專用，還尚未定案。

財稅學者指出，經濟部不論是另外成立信保基金，提供信用保證；或者是在現有的基金擴大規模，均須以特別預算或編入總預算的方式，經立法院監督與審議，在金融機構提供貸款時作為保證。

銀行業者分析，先前有種說法，是2500億美元額度僅需準備10分之1，即基金規模250億美元即可，這其實是低估了，主因是中小企業財務體質較弱，赴美投資的營運風險較高，信保基金需提高保證成數、甚至是十足保證，金融機構承作辦理的意願才會高。