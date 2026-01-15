台美談成15%關稅？前歐盟代表曝幾天內簽署
[NOWnews今日新聞] 外媒《紐約時報》披露，台灣與美國將達成貿易協議，降低台灣關稅至15%，換取台積電擴大赴美投資，傳副閣揆鄭麗君將再次率團赴美，前駐歐盟代表李淳表示，若鄭麗君赴美消息屬實，那幾天內就會簽署關稅協議，而台積電赴美投資是基於供應鏈及與客戶的互信，企業對外投資是國力延伸，應該要給予最大支援。
國策研究院今（15）日舉辦「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，國策研究院院長田弘茂、副院長郭育仁、執行長王宏仁出席，中央研究院歐美所研究員林正義、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳、亞太和平研究基金會執行長董立文、前美國國防部官員胡振東、國立台灣師範大學東亞學系教授范世平與會。
前駐歐盟大使、中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳會前受訪表示，台美之間關於對等關稅以及其他投資條件，應該已經達成共識，那過去幾個禮拜之前也有訊息傳出只是在基礎層面做文字的調整、修正，簽署只是時間問題，那如果外媒報導說鄭麗君這幾天赴美的訊息是真的的話，簽署大概就會在接下來的幾天內發生。
李淳表示，依他個人研判台灣可以達成日韓的15%、不疊加關稅，從這個角度來看，應該可以很樂觀的來期待最後談判的結果。
至於台積電赴美投資等條件，李淳表示，行政院、經濟部都已經做了說明，不管最後承諾多少投資，都是來自民間企業，政府作為擔保只佔總投資金額的很小部分，國人不用擔心會對台灣財政支出造成壓力。
李淳進一步說，台積電未來3年、5年在美國投資的安排，會隨著情勢發展慢慢清楚，要特別澄清台積電等企業赴美投資不是政府逼他們去，至少不是臺灣政府逼他們去，企業是隨著供應鏈搬遷而做的決定，以台積電幾乎所有的主要客戶如蘋果、輝達都不斷宣佈要在美國投資加碼，隨著供應鏈搬回美國，台積電跟著進入美國，這種期待應該是非常合理的，台積電當然也基於跟客戶的互信跟互動做這個決定，如果台積電等企業決定赴美投資，當然要給他們最大的支援，因為台灣過去50年來的對外投資，都是國力的延伸。
李淳也提到，台美貿易協定當然還會有一些市場開放的議題，台灣應該很難避免，從日、韓、歐洲到東南亞可以看到，美國有興趣的產業包括汽車、農產品都會有一定條件，細節就等談判內容公布後，看談判團隊爭取到什麼空間。
