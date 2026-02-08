台美貿易協定傳春節前完成簽署 政院：簽署完將立即向國人報告

媒體報導，談判團隊近日再赴美，可望在農曆春節前完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」。政院人士今天重申，1月20日召開記者會時已說明，預計未來數周完成簽署協定，會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦完成簽署，將立即向國人報告內容，並將協議送交國會審議。

立法院副院長江啟臣6日表示，已向美國在台協會（AIT）處長谷立言確認，台美關稅協定希望在2月中旬可以簽署，立院應可以盡速審議通過，讓產業有穩定的方向。媒體報導，談判團隊近日將再度前往華府，可望農曆春節前簽署「台美對等貿易協定」。

政院人士今天重申，行政院副院長鄭麗君1月20日在政院召開「台美關稅談判說明記者會」時已說明，預計將會在未來數周完成簽署協定。

政院人士表示，當時總談判代表楊珍妮也在記者會中說明，會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦完成簽署，將立即向國人報告內容，並依照《條約締結法》規定，將協議送交國會審議，希望朝野未來能支持談判結果與協議，讓協議順利生效。

台美貿易談判1月進入總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅及其他232項目關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作及雙向投資、深化台美AI戰略夥伴關係等多項共識，當天於美國商務部簽署台美投資MOU，待後續完成簽署台美對等貿易協定，即完成台美關稅談判。

行政院經貿辦曾說明，待後續完成簽署台美對等貿易協定（ART）後，會將2份文件送交國會，希望國會支持談判結果。