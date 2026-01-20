台美貿易協定將簽署 楊珍妮：爭取1000多項豁免關稅

行政院政委楊珍妮指出，已與美國貿易代表署(USTR)洽談「對等貿易協定」(ART)，也與美國商務部就232條款關稅、投資MOU協商，會繼續爭取擴大特定品項豁免對等關稅約1000多項，納入未來承諾事項。(記者塗建榮攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣關稅談判完成協議，行政院副院長鄭麗君今日預告，數週後將簽署台美對等貿易協定。對於市場開放部分，行政院政委楊珍妮指出，已與美國貿易代表署(USTR)洽談「對等貿易協定」(ART)，也與美國商務部就232條款關稅、投資MOU協商，會繼續爭取擴大特定品項豁免對等關稅約1000多項，納入未來承諾事項。

楊珍妮在行政院記者會指出，對等貿易協定談判已經6次協商，目前台美雙方正就文本草案做最後檢視，核對輸美產品豁免對等關稅項目、台灣自美進口關稅品項，預計數週後就會簽署。

楊珍妮說明ART內容，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家，且需參考台灣和他國FTA開放情形，納入市場開放承諾事項。面對美方談判過程高度不確定性、變動性，在極短時間內要回應美方，談判團隊堅持守護國家產業利益、糧食安全，有助於國防韌性等原則。

楊珍妮舉例，2024年台灣從美國進口467億美元，只占總進口3944億美元，約10%左右，因此和美方討論到降稅產品，包括美國無產製或台灣未自美國進口；台美產業互補性，減讓關稅有助減少進口成本。台灣仰賴進口產品，對美降稅只會替代他國進口產品，有助台灣消費者多元選擇、消費用途，在市場定位與國內產品有區隔性。

媒體問及，市場開放是否包含汽車關稅？楊珍妮回應，美方要求全面市場開放，與鄰近國家市場開放對齊並參考FTA，包括汽車市場開放、降稅都會和美方協商，未來文本也須送立法院審議。

非關稅貿易障礙(NTB)方面，楊珍妮說，美方每年公布貿易障礙報告，希望台灣能處理包括農工業產品對齊國際標準，以及環境、保護勞動權益等按照國際規範，並納入台美21世紀貿易倡議對通關貿易便捷、法規透明化。這部分台灣以國民安全為原則，依照科學證據、國際標準、國際經貿規範與美方進行磋商。

數位貿易部分，楊珍妮表示，雙方支持在WTO多邊架構或雙邊對於免徵電子傳輸產品課稅，確保資料安全、自由跨境傳輸，因應網路安全，台灣目前沒有課徵數位貿易稅，在此題目和美方立場對齊。

楊珍妮進一步說，經濟安全方面，這次不像傳統圍繞關稅、非關稅談判，而是擴大至經濟安全、商業機會。經濟安全就是國家安全，鞏固經濟安全才能厚植高科技產業發展，因此在高科技出口管制、外人投資、對外投資審查等，都希望盡量與美方對齊與合作，台灣承諾加強防堵違規轉運，避免出口被課徵40%額外且疊加懲罰稅率。

商業機會部分，楊珍妮強調，台灣基於糧食、能源安全，同意增進對美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等，雙方也透過剛簽署的投資MOU，達到「根留台灣、布局全球」，歡迎美方投資5大信賴產業，打造便捷化的跨境投資環境。

