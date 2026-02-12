台美貿易協定掀牌倒數！卓榮泰籲減少揣測
[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判進入最後階段，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮10日率隊赴美，與美方就「台美對等貿易協定」（ART）進行最後會議。對此，院長卓榮泰今（12）日在院會發表歲末談話表示，拜託社會，在談判團隊還沒有回來、向國人報告時，減少不必要的揣測，「談判團隊一定是掌握全局，全盤衡量」。
據發言人李慧芝轉述，卓榮泰在行政院會中表示，由鄭麗君以及楊珍妮領軍的國家談判團隊已經抵達美國，與美方進行最重要的關稅談判最後協議，她們身負著國家任務跟使命，一定要爭取最多、談到最好，並且解決雙方共同的問題。
卓榮泰提到，這個時候，懇請全體國人同胞，給予談判團隊更多的信任、溫暖和鼓勵，也要拜託整個社會，在談判團隊還沒有回來向國人做報告的時候，減少不必要的揣測。
卓榮泰說，談判團隊一定是掌握全局，全盤衡量，深知這時，中華民國台灣這個國家，不能錯失任何一個國際間共同合作跟競爭的機會，也請國人相信，從去年4月2日到現在，政府已經做了萬全的準備，「這個力道我們會持續加大，讓產業的可能衝擊，大事化小、小事化了」。
卓榮泰呼籲，請所有國人能夠靜待談判團隊最後談判結果的底定，政府一定會向國人跟社會充分的說明，此時最需要的是國人最高度的支持。
