台美貿易協定明可望簽署！卓榮泰：政府已做好準備，將妥善應對產業衝擊

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

行政院副院長鄭麗君率談判團隊10日晚間再度赴美，與美方進行最後會議後，預計在台灣時間13日清晨簽署「台美對等貿易協定」（ART）。對此，行政院長卓榮泰今（12）日表示，懇請國人給予談判團隊信任與鼓勵，減少不必要揣測，並保證政府已做好萬全準備，將妥善應對產業衝擊，最終談判結果必將充分向社會說明，盼獲國人高度支持。

台美對等關稅談判達成台灣稅率降為15%且不疊加最惠國待遇稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等共識之後，鄭麗君10日晚間再度率團赴美進行最後確認，一旦完成對等貿易協定簽署，可能比照1月總結會議後模式，在台灣與美國兩地舉行記者會說明。據了解，預計在台灣時間13日清晨簽署「台美對等貿易協定」。

廣告 廣告

行政院上午舉行農曆年前最後一次院會，根據發言人李慧芝在會後記者會上轉述，卓榮泰指出，由副院長鄭麗君以及政委楊珍妮領軍的紀錄談判團隊已經抵達美國，要跟美方進行最重要的關鍵談判、最後的協議，他們身負紀錄的任務以及使命，一定要爭取最多談到更好，並且解決雙方共同的問題。這個時候懇請全國國人同胞要給予談判團隊更多的信任、溫暖和鼓勵，也要拜託整個社會在談判團隊還沒有回來向國人做報告的時候，可以減少不必要的揣測。

卓榮泰說明，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量。我們深知這個時候中華民國台灣這個紀錄，不能錯失任何一個國際間共同合作與競爭的機會，也請國人相信從去年4月2日到現在，政府已經做了萬全的準備，這個力道會持續加大，讓產業的可能衝擊大事化小、小事化了，請所有國人能夠靜待談判團隊最後談判結果的揭曉，政府一定會向國人與社會來充分的說明，而此時最需要的是國人高度的支持。

更多三立新聞網報導

台積捐設備 台灣矽光子、量子商機衝了！

視察桃機邊境檢疫！卓榮泰：非法肉品「零信任零容忍」防堵非洲豬瘟復發

台灣首座12吋半導體研發基地動土 卓榮泰誓言20年內繼續站全球科技巔峰

支持科技業將開放核電？ 卓榮泰鬆口

