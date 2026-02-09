台美貿易協定最後一哩路 府院拚農曆年前完成簽署

台美關稅談判達成協議後尚未正式簽署，現在府院力拚農曆年前達陣，我方談判團隊有望在本週再度啟程赴美，完成談判最後一哩路。一旦簽署完成，府院將第一時間向國人報告完整內容，並且依照「條約締結法」將協定送交國會審議，也盼朝野支持談判結果，讓協定順利生效，勿重蹈韓國覆轍。

台美關稅談判確定15％不疊加，行政院近日密集召開多場跨部會會議，目前關稅協定文本進入到最後的檢視階段，行政院長卓榮泰也親自主持會議，並且參與相關規劃，備戰後續的攻防。

現在總統府跟行政院力拼農曆年前達陣，由行政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊，本週有望前往華府簽署台美對等貿易的協定，完成談判的最後一哩路，這也將是台美合作的一大里程碑，不過實際赴美時程仍待跟美方達成共識才能公開。

總統促立院盡速通過相關草案 勿重蹈韓國覆轍

根據了解，美方在談判最終關頭所關切的關稅及非關稅貿易障礙、擴大採購等議題，已經經過雙方多次磋商，外界也關注美規車跟農產品市場的開放程度。事實上，昨天總統賴清德在台中市長參選人何欣純的閉門座談當中，也提到關稅談判的過程跟結果，期盼相關草案送到立法院之後，朝野能夠儘速通過，不要重蹈韓國的覆轍。

