台美貿易協定簽署倒數！傳鄭麗君今晚赴美 行政院：秉持4原則談判

台美貿易協定簽署倒數，傳鄭麗君今晚赴美。（行政院提供）

台灣與美國之間的關稅談判日前定案，確定稅率為15%且不疊加，另外，台灣還是美國第一個享有半導體232條款最優惠待遇的國家，後續只差簽署「台美對等貿易協定（ART）」，有消息指出，行政院副院長鄭麗君今（10）日晚間將搭機前往美國，可能就是為了台美對等貿易協定，對此，行政院發言人李慧芝表示，「始終秉持4大原則」。

鄭麗君今晚赴美？

近日有消息傳出，鄭麗君將於今天晚間赴美，有望簽署協定，另外，在簽署完成後，可能於2月12日或13日說明，且不排除就近於美國舉行記者會說明相關內容，到時候，降稅清單、市場開放等都將出爐。

台美對等貿易協定秉持4大原則

關於外界關心台美經貿談判進度，行政院發言人李慧芝今日表示，行政院鄭麗君副院長以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」4大原則。

李慧芝也說，而任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

