台美貿易協定震撼彈！美車關稅與農產採購成焦點

行政院於20日召開記者會說明台美關稅談判成果，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮回顧長達9個月的協商過程以及同仁日夜陪伴的辛勞時一度哽咽。行政院副院長鄭麗君指出，雙方預計數週後簽署台美對等貿易協定（ART），美方雖期待全面市場開放，但我方在談判後期主張刪除農產品採購條款。

行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院YT頻道）

針對外界關注的農產品市場開放議題，鄭麗君表示，由於農訪團屬於民間自行採購行為，不適合列入政府間協定，因此我方主張刪除相關內容。據悉，農訪團已於去年9月與美國穀物業者簽署意向書，規劃在2026年至2029年間採購總價逾100億美元的黃豆、玉米、小麥及牛肉。鄭麗君強調，台灣是美國第六大貿易逆差國，美方自然期待我方展現相當程度的市場開放。

關於美製進口車關稅是否降至0％的傳聞，楊珍妮證實美方確實要求我方全面市場開放，希望對齊鄰近東南亞國家標準，並參考過去台灣與他國簽署自由貿易協定的開放程度。她說明，汽車市場開放的降稅細節仍需與美方協商，目前雙方正進行最後核對，一旦簽署協議，談判團隊將會完整對外報告。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（圖／中天新聞）

楊珍妮進一步指出，降稅產品考量因素包含台美產業互補性、有助減少進口成本及消費者多元選擇等。在非關稅貿易障礙方面，美方要求工業產品標準需對齊國際，勞動權益與環保亦須依國際規範處理。協定將載明美方給予台灣對等關稅稅率15％不疊加，並涵蓋貿易便捷化、經濟安全及商業機會等條文。

國民黨立委許宇甄批評行政院持續「蓋牌」，認為農產品及基改食品不應成為籌碼。台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳則示警，面對未來美豬、美牛甚至基改食品限制可能放寬，政府應從根本改善農業體質並提高附加價值，而非僅進行末端補助。

產業界對於開放後的衝擊表達高度憂慮，全國餐盒公會全聯會理事長陳明信指出，原本就擔心免費營養午餐政策導致業者棄用國產食材，若進一步開放校園使用基改食品，產業界將別無選擇，只能與家長站在同一陣線堅決反對。

