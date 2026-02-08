台美貿易協定 拚農曆年前簽署

台美就關稅談判達成協議後，尚未正式簽署，傳府院力拚農曆年前達陣，我方談判團隊將在本周再度啟程赴美，完成談判最後一哩路。政院人士表示，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》，將協定送交國會審議，盼朝野支持談判結果，讓協定能夠順利生效。

台美關稅談判談定15％不疊加，以及半導體及其衍生品等232條款取得最優惠待遇部分底定，只差最後簽署「台美對等貿易協定（ART）」。據了解，行政院近日密集召開多場跨部會會議，關稅協定文本也進入最後檢視階段。

廣告 廣告

賴清德總統昨日以民進黨主席身分，再度前往台中與民進黨台中市長參選人何欣純及黨公職閉門座談。據轉述，賴清德總統在座談中詳盡說明台美關稅談判的過程與結果，賴並叮囑，相關草案送交立法院後，盼朝野能盡速通過，千萬不要重蹈韓國的覆轍，否則將使中台灣產業面臨更大危機。

行政院副院長鄭麗君昨日受訪時說，不僅是台灣去美國擴大投資，賴清德期待的是促進雙向投資，台美投資合作備忘錄也載明美國會擴大對台灣投資，讓雙方在全球民主供應鏈裡，形成更緊密的戰略夥伴關係。

鄭麗君強調，台灣可說是全球第一個取得半導體優惠待遇的國家，我方取得的豁免232半導體及ICT產品的關稅配額優於其他國家2.5倍，不論未來美方制定多少的稅率，我們取得配額外最惠稅率是15％不疊加，如果稅率低於15％則從其低，在美國投資設廠營運所需的設備、原料、零組件的關稅也豁免，降低在美國生產製造的成本。

鄭麗君說，我方也擔心將來會不會又新增很多調查項目，所以建立一個條款，針對未來的232項目，雙方要持續協商，確保給台灣最惠待遇，台灣應該是全球第一個取得232最完整確保是最惠待遇的國家。

國民黨立委賴士葆指出，立法院的審查當然要依法進行，但政府至今只對外宣稱出口稅率成果，對台灣將承擔的進口稅率卻隻字未提；大家關心的不只是出口優惠，更在於汽車、農產品等是否面臨零關稅衝擊，這不僅牽動產業結構，更直接影響幾十萬名農民的生計，但相關內容至今沒有任何說明。

賴士葆質疑，政府一方面高調宣傳談判成果，另一方面卻未交代關鍵細節，若未來送審時立法院無法調整協議內容，審查的實質意義何在？行政部門在洽簽之前，就應把進出口稅率與可能衝擊說清楚。