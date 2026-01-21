台美貿易協議受惠股
文 ‧ 洪寶山
歷經九個月談判，台美關稅談判結果，台灣取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，以及針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。
這是一個非常重大的戰略勝利，特別是在2026年全球貿易保護主義(尤其是川普2.0時代的全面關稅威脅)高漲的背景下。在國際政治上的意義遠超出了經濟層面，它象徵著台美關係從「戰略模糊」走向「經濟清晰」，並在實質上打破了中國對台灣的經濟封鎖戰略。
關稅協議 台灣沒當冤大頭
台美簽署關稅、稅務相關協議在國際政治上的五大核心意義：(1)突破「一中原則」的經濟封鎖網，(2)確立「友岸外包」的核心地位，(3)經濟整合即安全保障，(4)提升台灣的「準國家」外交待遇，(5)戰略清晰化的訊號。從中國外交部聲稱：「一貫堅決反對建交國跟台灣商簽任何具有主權意涵和官方性質的協議。」來看，台灣這次沒有當冤大頭。
要理解這次台美關稅協議的價值，不能只看絕對數字，必須將其放在美國貿易保護主義的背景下，與已經擁有成熟貿易協定的日本與韓國進行對比。簡單來說，韓國贏在「廣度(全面零關稅)」，日本贏在「數位規則」，而台灣這次的協議贏在「避險(防禦性)」。
半導體獨贏 傳產補平劣勢
比較日韓的對美貿易協議，台美協議對台股掛牌公司的影響，可以總結為：「半導體獨贏、傳產補平劣勢、鋼鐵持續苦戰」。最核心的觀念是過去日韓因為有FTA(自由貿易協定)，關稅是0%，台灣是3-5%甚至更高，台灣處於「絕對劣勢」。但在2026年川普2.0的「全面關稅」架構下，日韓的0%優勢已被美國強行拉高到15%(與台灣相同)。因此，原本的「輸家」變成了「平手」，而原本的「贏家(半導體)」則拿到了唯一的特權。
以下是針對台股掛牌公司的具體受惠分析：
絕對受惠組： 拿到了日韓沒有的「特權」
半導體製造與設備(台積電、環球晶、京元電、日月光投控、帆宣、家登、鴻海、聯發科、聯電、漢唐、崇越)：關鍵優勢是232條款最惠國待遇，雖然日韓也有晶片廠在美投資，但台灣是第一個在法律條文中獲得「半導體232關稅豁免、優惠」承諾的國家。
協議明文寫入「規劃產能2.5倍」的232免稅額度。這意味著台廠在美國擴廠期間進口的設備、材料，甚至未來初期投產的晶片，都擁有巨大的免稅緩衝區。
三星雖也在美設廠，但美方僅給予「原則性承諾」，未如台灣般將具體倍數寫入條文。這讓台廠在擴產成本控制與訂單爭取上，擁有更高的確定性。這意味著，未來若美國以國安為由限制晶片進口，台積電擁有「免死金牌」，而三星和SK海力士可能還需要個案審查。
相對受惠組： 注意銷美營收大於15%的公司
汽車零組件及機械與工具機：以前台灣車用零件出口美國，常面臨「一般關稅2.5%+232國安關稅25%=27.5%」的重稅。而韓國車廠過去享0%或低關稅。現在台美關稅協議明確指出台灣汽車零組件的232關稅「封頂在15%」。直接少繳了12.5%的稅，且韓國現在也被拉到15%水平。
東陽在美國AM(售後維修)市場的市佔率將更難被撼動。過去日本工具機(如Fanuc、THK)因美日協定享有低關稅，且日圓貶值，雙重夾殺台灣廠商。現在大家去美國都要繳15%。雖然日圓匯率(非關稅因素)仍是威脅，但至少在關稅制度上台灣不再是「次等公民」。關注產品線與日韓高度重疊(如中高階加工中心機、線性滑軌)，且「美國營收佔比>15%」公司，毛利率回升速度會最快，例如台灣精銳。
