台美貿易協議拆解：美對台關稅降至15%不疊加、直接投資2500億美元等五大看點

台美關稅談判在美東時間1月15日結束。圖左起為美國在台協會執行理事藍鶯、貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克，台灣行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表俞大㵢。 [台灣行政院]

台灣與美國於週四（1月15日）達成期待已久的貿易協議，將台灣輸美商品關稅從先前的20%下調至15%，與日本、韓國持平，且不疊加最惠國待遇稅率。

根據美國商務部發布的事實清單，台灣半導體和科技企業將進行至少2500億美元新的直接投資，用於在美建立與擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力。

台灣談判代表、行政院副院長鄭麗君表示，針對美國未來可能課徵的232條款相關關稅，台灣在全球第一個取得相對完整且最優惠待遇，代表美國視台灣為重要的半導體戰略夥伴。

廣告 廣告

對此，台灣總統賴清德今日（16日）在台中出席活動時回應媒體提問時強調，此協議不僅限於台灣投資美國，美國也同意投資台灣，投資對象包括半導體、人工智慧、國防產業及生物醫療科技等領域。「換句話說，未來台灣與美國的經貿合作將更緊密，雙方經濟可同步創造雙贏發展。」

簽約代表美國在台協會（AIT）表示，此貿易協議具有歷史意義，將大幅推動美國半導體產業。「這項前所未有的承諾，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作，並鞏固國家安全。」AIT又稱，該協議建立了美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係。

美國智庫大西洋理事會全球中國中心非常駐研究員宋文笛向BBC中文表示，他認為此次是台灣政府兼顧多方利益與觀感的成功談判。他說，帳面上的關稅優勢，維護了台灣產業相對於日韓歐等競爭者的領先地位。整體而言，此結果對台美關係的穩定是加分項。

台灣大學國發所助理教授南樂（Lev Rachman）則向BBC中文指出，美國半導體產業投資涉及內容龐雜，藍營與綠營之間可能就此事產生分歧，因此公眾對此是否有利的看法也會有所不同：「因此，我認為重要的是要觀察民意反應，但至少在紙面上，將關稅率降低無疑是賴行政團隊的一項勝利。」

不過，台灣2025年GDP成長預期上調至7.3%，對美貿易順差1500億美元創下新高。分析指出，此協議深化台美在半導體、AI、防衛等產業的互惠投資，但2025年台灣出口同比增長35%，其中對美國出口佔31%、對中國出口佔27%，這是自1999年以來美國首次成為台灣第一大出口目的地。《日經中文網》報導指，特朗普（川普）正要求糾正與台灣之間的貿易逆差。

BBC中文整理這場歷經九個多月的美台貿易談判，以及最終協議釋放出的重大訊息。

https://www.youtube.com/shorts/0OZ3gHkcWsk

看點一：半導體對美巨額投資細節

根據協議，台灣科技產業承諾至少直接投資2500億美元於美國先進半導體、能源及人工智慧業務，另提供2500億美元信用擔保，支持供應鏈中小企業擴張，總融資規模達5000億美元。此協議涵蓋先前台積電2025年1000億美元亞利桑那投資，台積電更計劃在六座既有晶圓廠基礎上，新建至少四座，需額外投資約1000億美元。

對此，美國商務部強調，台灣半導體產品在美建廠期間，可免稅進口相當於現有產能2.5倍的晶片，建成後降至1.5倍；特定產業如汽車零件、木材及仿製藥獲15%關稅上限或豁免。美國商務部長盧特尼克在CNBC採訪中表示：「如果他們（台灣）不在美國建廠，關稅可能達100%；承諾建廠則可免稅進口。」

在此次談判中，台灣半導體產品獲特殊待遇：台廠在美建廠期間免稅進口2.5倍產能晶片，建成後1.5倍。有分析稱，這等同於戰略豁免，鞏固台灣大廠台積電（TSMC）在美中科技競爭的樞紐角色，避免被邊緣化。

此外，此協議與日韓同步稅率，但台灣獲得的優惠更多。台灣行政院強調，美方承諾提供土地、水電、基礎設施、稅收優惠及簽證支持，加速台灣企業落地，分散地緣風險。

其次，台灣2500億美元直接投資，計入台積電既有1000億美元及新增四座晶圓廠計劃，是既有投資承諾的延續與擴張。台灣政府2500億美元信用擔保，專家稱將大幅降低中小企業融資門檻，惠及供應鏈夥伴赴美設廠，預計創造高科技就業並帶動技術轉移。

但也有批評人士指出，這可能造成台灣高科技人才外移。

台積電CEO魏哲家在近日該公司財報會議上表示，已在美國亞利桑那州購置第二塊地，將擴建多座晶圓廠，這不僅強化全球領導地位，更深化台美AI及綠能合作。美國商務部長盧特尼克則指出，此安排將使台積電「規模翻倍」，惠及英偉達等下游廠商。

日本：初始稅率24%，協議前稅率25%，最終稅率15%

韓國：初始稅率25%，協議前稅率25%，最終稅率15%

台灣：初始稅率32%，協議前稅率20%，最終稅率15%

白宮之前稱2025年的關稅已為美國財政部帶來超過1,000億美元的收入，約佔聯邦總收入的5%，而過去通常僅為2%。 [Getty Images]

看點二：15%稅率意味著什麼

自去年起，鄭麗君及貿易代表楊珍妮率團十數次赴華盛頓談判，除了半導體產業之外，對台灣傳統產業的衝擊一直是業者關注焦點。

對此，鄭麗君在華盛頓台灣駐美代表處記者會表示，對等關稅調降為15%且不疊加原MFN稅率，是美國主要貿易逆差國中的最優惠待遇，其中15%且不疊加計算方式與韓國、日本、歐盟相同。她又說，稅率調降後，台灣工具機等傳統產業競爭力將大幅提升。台灣南部一間傳產工廠老闆劉先生向BBC中文表示，此次調降至15%，他真是鬆了一大口氣。「我們公司做美國市場的，是一大利多啊！」

劉先生向記者表示，15%是預期的數字，至少跟日韓一致，因為世界局勢隨時在變化，「像印度因為有賣東西給伊朗，才被說要再加關稅。以我們比較低階的製造業來說，本來就不像半導體業有很高的技術壁壘。因此，和東南亞這些有人口紅利的國家有一個關稅差距，我覺得是好事。」劉先生說。

事實上，之前台灣關稅達20%時，劉先生曾憂心不已，他當時向記者說傳統產業價格非常重要，毛利都在5%上下：「（當時）關稅比日韓的15%還高，落在與東盟國家相同的20%區間，但我們傳統產業相較東盟的人力成本已無優勢，關稅再無優勢，可想而知，客戶應該會馬上要求幫忙吸收關稅，要求降價。」

看點三：台灣立法院是否接受

但是，此次談判結果需經台灣立法院審議，黨派對立嚴重的立法院如何審議這份貿易協議，立刻成為焦點。

例如，民進黨立委林楚茵發文稱，此次談判台灣不只守住底線，更拿到比日本、韓國更優渥的條件，「我們用2500億美元的企業投資與2500億美元的信保，換來美國市場的長期通行證，甚至台廠獲利不用被美國抽成！」但在野黨國民黨立委李彥秀向台媒表示，此次協議令她憂心產業供應鏈外移。她指出，協議對台灣而言恐怕不僅是經濟影響，更是高薪工作機會的衝擊，因此未來關稅協議送交立法院，鐵定會嚴加審查。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日（15日）在記者會上稱，所謂的美台協議，是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀。她批評台灣政府在關稅談判中「未談先跪」，在經濟勒索前「打左臉送右臉」。

[Getty Images]

有分析稱，美國除了關稅談判之外，在對台軍售武器議題上也會步步觀察台灣變化。例如，昨天談判結束後，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）立即發布新聞稿，對台美貿易協議表達歡迎，強調其對雙邊投資與關稅減免的正面影響。聲明指出，此協議「強化了美台經濟夥伴關係，促進半導體供應鏈韌性，並為美國本土製造注入新動能。我們期待後續合作，涵蓋AI、國防及綠能領域」。

美台關係專家、台灣大學助理教授南樂認為，此次談判結果對賴政府來說無疑是一個小勝利。反之，「若關稅率高於東亞其他地方的水平，那將對賴行政團隊造成一定麻煩。」

看點四：台美經貿往來深化

根據美國商務部網頁及美國在台協會（AIT）說明，此協議將協助美國投資台灣的半導體、人工智慧（AI）及國防科技等，透過「可預期的關稅架構」，促進平衡貿易。其重點有：

• 對台灣貨品適用的美國對等關稅稅率，最高不超過15%；

• 對台灣汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品適用的美國《232條款》關稅，最高不超過15%；

• 美國將對學名藥、其學名原料、航空器零組件，以及無法取得的天然資源，適用對等的零關稅；

• 台灣半導體適用的《232條款》關稅，將對投資美國的台灣半導體製造商給予獎勵。此外，在核准的建設期間內，正在美國新建半導體產能的台灣企業，可免繳《232條款》關稅。

有分析稱，對台灣而言，此貿易協議帶來利多，首先在關稅減免層面，注入產業直接競爭優勢與成本緩衝。稅率從20%降至15%，涵蓋汽車零件、木材、塑料、紡織品及農產品等傳統出口，並豁免仿製藥、飛機零部件及自然資源，有專家稱這不僅降低出口成本約5-8%，更避免了特朗普政府潛在懲罰性關稅威脅。

譬如，宋文笛則向BBC分析，台灣對美承諾並非透過政府採購，而是更多透過市場機制和民間主導擴大投資，這維持了台灣政府的尊嚴，也保持後續依照實際情況做彈性調整的空間：「畢竟台灣政府只能引導而不能命令私營部門的決定。更何況私營部門投資2500億美元至美國部分，並未清楚說明新增投資的時程。」

台灣財經評論者胡采蘋在臉書評論稱，此次談判結果台灣並非投資5000億美元，而是「投資2500億美元、授信保證2500億美元」。她指出，若與日本5500億美元、韓國3500億美元的條件相比，此次分配更符合台灣的GDP規模。她又說，此外，韓國1500億美元必須投資美國造船業，而在美國投資造船業的風險，遠高於台灣投資美國半導體、科技業的風險。原因在於美國通貨膨脹、人力成本高，重新振興造船業難度很高。相對的，台灣拿錢投資美國科技業優勢較多，因為台廠在美可以接近美國大客戶，在美股上市ADR或發IPO的機會也高，她認為這可以視為台灣科技業再一次的創業機會。

但是，此協議仍帶出若干質疑聲音，主要圍繞半導體建廠執行挑戰及社會辯論。例如，過去台積電亞利桑那廠延宕即因勞工、土地及供應鏈問題，此次擴張是否會放大類似風險，引發疑慮。此外，許多台灣人視晶片產業為經濟支柱及對抗北京施壓的防禦屏障，擔憂外移抽走本土人才及研發資源，導致失業率上揚。

有分析稱，這次關稅調降到15%，對賴清德政府來說是個小勝利。但立法院如何審議，仍是場硬戰。 [Getty Images]

國民黨發言人牛煦庭則在今日國民黨記者會上批評，此次協議是「黑箱作業換來產業掏空與五五開跳票的結果」。

對此，台灣行政院指出，已獲美方保證稅收優惠及簽證。但相關質疑聲音稱，若勞動力政策改革滯後，計劃順利度恐受影響。

台媒《聯合報》刊出社評稱「台灣被宰還要向美磕頭感謝」。該報批評，台灣投資5000億美元，恐會排擠到台灣內部的投資，而美國「強奪的是台灣經濟命脈半導體產業，而人民看不到政府未來打算用什麼來填補台灣恐失去的經濟動能」。台灣民眾黨也發出新聞稿質問民進黨稱「為了讓特朗普滿意，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？」

台灣談判代表鄭麗君則在記者會上強調，台美共識是讓美國在全球晶圓製造達到40%，而非將台灣半導體的40%產能轉移到美國。

看點五：「232條款」優惠是什麼？

台美協議中涉及的美國《貿易擴張法》第232條（Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962），是美國總統基於國家安全考量，對特定進口產品（如鋼鐵、鋁製品及半導體）進行調查，並可課徵額外關稅的法律工具。特朗普強勢回歸白宮後，自2025年起擴大適用範圍，針對全球半導體供應鏈施壓，稅率可達25%或更高，以促進美國本土生產自給自足。

在最新台美貿易協議中，台灣獲得的「最優惠待遇」（most-favored treatment）是指台灣半導體及相關衍生產品（如晶片、電子元件及汽車零組件）在232條款下的特殊豁免機制，相當於「事實上的最惠國待遇」。

根據《台灣天下雜誌》，雖然美國尚未正式公布「232條款」調查下半導體及其衍生品的最終稅率，但已承諾未來不論稅率為何，都將給予台灣最優惠待遇。分析稱，此待遇源自台美協議，旨在平衡美國本土化需求與台灣供應鏈穩定，預計為台灣出口節省數十億美元成本。

宋文笛向BBC解釋，總體來看，他認為台灣政府決定「透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資」一語，處理了台美雙邊溝通中時常提到的結構問題，即台灣科技業在全球的競爭力不僅在於個別工廠，而在於台灣整套經濟社會法規制度等「整個生態系統」的特色。「台灣政府如今承諾透過協助台廠而間接協助美國建造科技製造業的生態系統，誠意已到，滿足了美方需求。」

宋文笛說，既然台灣誠意已到，日後美方製造業競爭力是否能與台灣一較高下，實際取決於美國自己是否有足夠的政治意志去更新其宏觀生態系統。