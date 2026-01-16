台美貿易協議拍板！台積電ADR飆逾4% 美股四大指數全面上揚

台積電公布史上最強單季財報，並預估今年資本支出將提高至520億至560億美元，對人工智慧建設需求展現高度信心，加上台美敲定關稅協議，進一步消除不確定性，台積電ADR單日也大漲超過4%，美股終場也全面上揚。

道瓊工業指數上漲292點，收在4萬9442點；那斯達克指數上漲58點，收在2萬3530點；S&P500指數上漲17點，收在6944點；費城半導體指數上漲135點，收在7837點。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

