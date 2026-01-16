台美貿易協議拍板 台股開盤上漲34點

▲台北股市今（16）日開盤上漲34.05點、來到30844.63點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台積電財測點燃多頭氣勢，晶片族群強勢上攻，美國股市週四結束連兩日疲弱態勢，四大指數全數走高，帶動台北股市今（16）日開盤上漲34.05點、來到30844.63點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1點、來到292.16點。今日開盤量大強勢個股：金寶、台玻、南亞、華新、友達；開盤量大弱勢個股：可寧衛*、華通、長榮、聯電、國碩。

權值股全數走高，權王台積電跳空開高，開盤上漲40元、來到1730元，再創新天價；鴻海開盤上漲0.5元、來到234元；台達電開盤上漲30元、來到1075元。

半導體類股領漲大盤，晶圓代工龍頭台積電公布再創新高的單季財報，並預估2026年資本支出將提高至520億至560億美元，釋出對人工智慧建設需求的高度信心。

此外，銀行股同樣表現強勁。高盛第四季獲利優於市場預期，摩根士丹利受惠於財富管理業務表現亮眼，第四季營收與獲利雙雙超出預期，兩家公司股價均刷新52週新高。

同時，最新公布的經濟數據顯示美國就業市場依然穩健，截至1月10日當週的初領失業救濟金人數降至19.8萬人，低於市場預期。

政經方面，台美貿易協議正式拍板，美國商務部表示，美國與台灣週四簽署一項新的貿易協議，目標在於推動半導體製造回流美國，並強化美國的供應鏈體系。

台灣科技業將承諾至少2500億美元直接投資美國，擴大先進半導體、能源與AI相關布局，並另提供2500億美元信用擔保，支持美國半導體供應鏈投資，同時，台灣輸美特定產業關稅降至15%，台灣半導體可望獲得未來關稅減免。

美股四大指數週四全數走高，道瓊指數上漲292.81點或0.6%，收49442.44點，那斯達克指數上漲58.272點或0.25%，收23530.022點，標普500指數上漲17.87點或0.26%，收6944.47點，費半指數上漲135.824點或1.76%，收7837.298點。

科技五大巨頭漲跌互見，Meta上漲0.86%，蘋果下跌0.67%，Alphabet下跌0.91%，微軟下跌0.59%，亞馬遜上漲0.65%。半導體股多數走高，AMD上漲1.93%，博通上漲0.92%，輝達上漲2.13%，應用材料上漲5.69%，高通下跌1.91%，美光上漲0.98%。

台股ADR多數收高，台積電ADR上漲4.44%，日月光ADR上漲1.64%，聯電ADR下跌0.23%，中華電信ADR上漲0.14%。

