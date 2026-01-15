台美貿易協議簽了，稅率終於降到15%！台積電對美投資增為2500億美元，交換關稅與日韓同步

《華爾街日報》報導，台灣科技產業承諾將投入至少2,500億美元的直接投資，用於擴展在美國的先進半導體、能源及人工智慧業務，並額外提供2,500億美元的信貸擔保，支持對美國半導體供應鏈的進一步投資。《彭博新聞》則說得更為直接，挑明所謂「台灣科技產業」主要就是台積電，而2,500億美元的投資還包括在亞利桑那州興建至少4座晶圓廠。

廣告 廣告

根據川普政府15日宣布的條款，台灣商品的關稅將從原先的20%降至與日本和韓國同等水準——這兩國去年已各自與美國達成協議。

美國商務部長盧特尼克。（美聯社）

《彭博》指出，美國商務部的聲明確實沒有明確提及台積電，但這項安排對台積電具有明確影響。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受 CNBC 採訪時表示，他預期台積電「將迎來巨大成長、規模可能擴大——你可能已看到相關報導，規模甚至可能翻倍」。熟悉細節的美國商務部官員則表示，台積電等企業將主導這項總額達2,500億美元的投資計畫。

盧特尼克對CNBC表示，這些信貸擔保措施主要惠及在美國建廠的台灣中小型企業。他強調，台灣政府之所以做出這項讓步，是因為台灣進口商品面臨被課徵巨額關稅的威脅。「若不在美國本土生產，關稅可能高達100%。」盧特尼克表示：「若承諾在美國設廠，企業在建廠期間可免關稅進口半導體。」

美國商務部公布的「台美貿易協議」概要 1.雙方確立戰略經濟夥伴關係，加強美國國內半導體供應鏈，並確保美國在技術和產業領域的領先地位。 直接投資：台灣半導體和科技企業將在美國進行總額至少2500億美元的新直接投資，建立和擴大先進的半導體、能源和人工智慧生產及創新能力。 追加投資：台灣將提供至少2,500億美元的信貸擔保，促進台灣企業追加投資，支持在美國建立和擴大完整的半導體供應鏈和生態系統。 產業群聚：美國和台灣將在美國建立世界級的產業園區，加強美國的產業基礎設施，將美國定位為下一代技術、先進製造和創新的全球中心。 2.台灣將促進美國對台灣半導體、人工智慧、國防科技、電信和生物技術產業的投資，以擴大美國公司的市場准入，深化技術合作，並加強美國在關鍵和新興產業的領導地位。 3.台美協議將透過可預測的關稅框架促進貿易平衡。 （1）美國對台灣商品徵收的對等關稅總額不會超過15%。 （2）對台灣汽車零件、木材、木材及木製品徵收的美國第232條關稅總額不會超過 15%。 （3）美國將對仿製藥、仿製藥成分、飛機零件和美國所沒有的自然資源實施零對等關稅。 （4）未來對台灣半導體產品徵收的第232條款關稅，將對在美國投資的台灣半導體生產商提供獎勵，包括： 台灣企業在美國新建半導體產能期間，可進口計劃產能的2.5倍，無需在批准的建設期內繳納232條款關稅；超出配額的進口可享受較低的232條款優惠稅率。 在美國完成新晶片生產專案的台灣企業，仍可進口相當於其在美國新產能1.5倍的晶片，而無需繳納 232 條款關稅。 4.保障美國半導體供應鏈： 半導體對美國的工業、科技和軍事實力至關重要。然而，長期以來，華盛頓的既得利益集團放任這一戰略產業向海外轉移，導緻美國依賴外國製造商和脆弱的全球供應鏈。川普政府致力於扭轉這一趨勢。

《彭博》指出，台灣官員數月來不斷暗示台美貿易協議即將達成，但始終未能實現。這項協議是鄭麗君等談判代表團訪問華府，與美方代表敲定協議後不久宣布的，盧特尼克與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）共同主導相關談判。除了台灣汽車零件、原木、木材及木製品的232條關稅上限設定為15%，台灣製造的仿製藥將免徵進口關稅。

除了仿製藥獲得對等關稅減免，台灣企業在美國新建半導體產能期間，可進口計劃產能的2.5倍，無需在批准的建設期內繳納232條款關稅，超出額度也可獲得優惠稅率（稅率不詳）。不過《彭博》也強調，台美貿易協議宣布之際，美國聯邦最高法院對川普關稅政策的裁決即將出爐。若大法官們裁定總統敗訴，可能削弱美國政府單方面對外國商品徵稅的能力。

20260115-台積電財務長黃仁昭（右起）、台積電董事長魏哲家、台積電法人關係處處長蘇志凱15日出席台積電2025第四季法說會。（柯承惠攝）

《華爾街日報》指出，台美貿易協議的關鍵在於台積電的壟斷地位——這家企業實質上壟斷了驅動現代經濟的尖端晶片製造。 從輝達（Nvidia）到蘋果（Apple）等客戶皆仰賴台積電生產的晶片，無論是建置訓練AI模型的資料中心、或者廣受歡迎的消費性產品皆然。台積電在台美貿易協議簽訂後，將在亞利桑那州興建十餘座廠房（據《彭博》先前報導，包括10座晶圓廠、2座封裝廠），其中更包含部分先進製程產能，在海外建立起相當規模的佈局。

盧特尼克對CNBC 表示：「我們將把所有技術引入國內，讓美國在半導體製造領域實現自給自足。」不過懷疑論者指出，台積電的生產據點仍主要集中於台灣，美國廠區只是長期規劃的佈局，希望透過海外設廠降低風險。但是要在美國建立具實質意義的全球半導體供應鏈，不僅可能要耗費數十年光陰，更將付出高昂代價。

《華爾街日報》分析，台積電的動向備受關注，因為這件半導體巨頭是台灣經濟的重要引擎，更被部分觀察家視為遏止中國入侵的威懾力量。有評論認為，中國不願因爲攻擊台灣衝擊全球經濟，因為軍事行動可能中斷台積電的晶片生產，在晶片供應鏈中的重要地位，也讓美國更有動機保護台灣。台積電15日表示，今年計劃投入高達560億美元的資本支出，凸顯其晶片面臨持續不減的需求。消息一出，艾司摩爾（ASML）及其他半導體公司股價也應聲上漲。

英國《金融時報》則說，這項台美貿易協議標誌台美關係回暖，白宮去年曾威脅要對半導體徵收100%關稅，除非外國企業投資美國製造業。台灣更發現自己成了川普關稅措施的靶心，成為少數幾個未能在去年八月最後期限前達成協議、避免最高關稅的美國盟友之一。如今台灣再度加碼對美國的半導體產業投資，台積電也將興建更多晶圓廠，換取美國降低對等關稅稅率，不過台灣國科會主委吳誠文去年對《金融時報》表示 ，台灣政府雖支持美國發展晶片產業，但絕不允許國內的半導體產能遭到掏空。

更多風傳媒報導

