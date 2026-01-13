台美貿易協議預計本月宣布！《紐時》：台灣對等關稅15%、台積電至少再蓋五座廠

台美對等關稅談判即將迎來結果！《紐約時報》12日報導，台美貿易協議預計本月宣布，台灣輸美商品關稅將調降至15%，和日本、南韓一致，另外，作為台美貿易協議的一環，台積電也將承諾在美國亞利桑那州再蓋至少五座半導體工廠。

《紐時》報導引述三位知情人士消息指出，川普政府正完成和台灣的一項貿易協議與台美關稅事項，該協議將調降台灣輸美商品關稅，並使台積電在美國進行更大幅的投資。

報導表示，該協議已談判數月，正在進行文本的審議與修訂，可能會在本月宣布。一名知情人士說明，該協議將讓台灣輸美商品關稅稅率調降至15%，和日、韓關稅一致。

另名知情人士表示，作為台美貿易協議的一環，台積電也將承諾在美國亞利桑那州再蓋至少五座半導體工廠，數量增加約一倍，但投資時間表還不清楚。

台積電、美國貿易代表署、美國商務部均未對此置評。

（圖片來源：三立新聞）

