台美貿易協議 綠：無須疑美 藍：政府應說清楚可能衝擊

台美貿易協議拍板定案，後續將送立法院審議，經立法院通過後，才能在國內發生法律效力。民進黨團幹事長鍾佳濱今天(16日)表示，審查時將考量台灣本國利益與社會共識，做好立委該做的事，國民黨團書記長羅智強則呼籲政府應清楚說明協議內容可能對台灣的經濟與國安造成什麼樣的衝擊。

美國商務部於台灣時間今天(16日)凌晨宣布對台灣商品適用的美國對等關稅稅率15%不疊加，台灣的半導體與科技企業將對美新增2,500億美元的直接投資，台灣政府則協助提供赴美投資的企業2,500億美元的信用擔保；美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)進一步指出，在美國總統川普任內的目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。

對此，國民黨團書記長羅智強表示，我國高科技產業核心關鍵技術是否可能因此外移，協議內容對台灣的經濟與國家安全會造成什麼樣的衝擊，這些都是國人關心的問題，政府應該正視問題，說清楚、講明白。他說：『(原音)關稅現在有一個解決，那這一點當然是一個正向的資訊，但是同時我們的護國神山群，保障了台灣半世紀的產業繁榮，乃至於國家的安全，但是現在在民進黨執政之下，顯然這個防線是已經守不住了，所以我們的護國神山群變成所謂的德公移山群，被搬到美國去，那這一點對於台灣未來長遠...不只是經濟產業乃至於國家安全的衝擊有多大，這個才是我覺得執政者應該要關切的問題。』

依據司法院大法官釋字第329號解釋，涉及國家重大事項或人民權利義務的國際條約、協議及協定，原則上都應送立法院審議，經立法院通過後，才能在國內發生法律效力。

針對在野立委高喊將「嚴審」台美貿易協議，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，無所謂嚴或不嚴，確保台灣本國利益，是立法院的職責。他說：『(原音)基本上，這樣的台美關係之下，我們台美關稅的協議，如果社會各界認為是可接受的，那立法院審查過程當中，當然就會如社會的共識予以通過，這跟各黨團本身對於自己的標準的寬嚴並沒有關聯，因為這是國對國的談判，必須符合台灣本國的利益為最高優先，立法院不分朝野，我們就是要確保這一點。』

民進黨立委范雲指出，台灣跟美國簽訂的對等關稅協議內容在好幾個項目跟條件上都優於日韓，例如美國明確指定日韓的投資模式，但是並沒有對台灣下指導棋，台灣對美投資採企業自主模式，此外，美國要求日本必須在川普任內完成對美投資承諾，台灣則沒有時間壓力。

鍾佳濱表示，台積電是否會順應美方期待、增加在美國的投資，這方面應尊重台積電經營者及所有股東的意願，對於外傳「台積電將變成美積電」的說法，鍾佳濱則認為這種疑美論非常荒謬可笑。