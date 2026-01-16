台美貿易協議 AIT：美台戰略經濟夥伴

美國國旗。(Canva)

美國在台協會（AIT）今(16)日宣布，已與駐美國台北經濟文化代表處簽署一項具歷史意義的貿易協議，將大幅推動美國半導體產業發展，並進一步鞏固美台之間的戰略經濟夥伴關係。AIT指出，這項前所未有的承諾，將強化美國經濟韌性、創造高薪就業機會，同時提升國家安全與科技競爭力。





根據協議內容，台灣將協助美國投資於半導體、人工智慧（AI）、國防科技、電信及生物科技等關鍵產業，深化技術合作、促進美國企業進入市場，並強化美國在關鍵與新興產業的全球領導地位。

廣告 廣告





在關稅架構方面，協議建立具可預期性的制度安排。美國對台灣貨品適用的對等關稅稅率，最高不超過15%；汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品等適用《232條款》的品項，稅率亦不超過15%。此外，美國將對學名藥及其原料、飛機零組件，以及無法取得的天然資源，適用零關稅待遇。





針對半導體產業，未來適用《232條款》的關稅措施，將對投資美國的台灣半導體製造商提供獎勵機制。在核准建設期間內，於美國新建產能的台灣企業，可規劃最多2.5倍產能的產品免繳232條款關稅輸美；已完成在美國晶片建設計畫的企業，亦可規劃最多1.5倍產能的進口享有免稅待遇，進一步鼓勵台美深化半導體供應鏈合作。