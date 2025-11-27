台美貿易新條款？傳川普將要求台積電提高投資、培訓美國廠工人

《路透社》26日據五位知情人士透露，川普政府正在與台灣洽談一項貿易協議，該協議可能要求台灣承諾在半導體製造和其他先進產業領域，對美國進行新的投資並提供工人培訓。

根據協議，包括全球最大的晶片代工製造商台積電在內的台灣公司，將投入新的資金和工人，以擴大其在美國的營運並培訓美國工人。

目前，台灣向美國的出口被徵收20%的關稅。台灣一直在談判中尋求降低關稅，作為雙方達成總體協議的一部分。半導體目前在美國建立國內產能期間被豁免關稅。

其中一位知情人士表示，台灣承諾的美國投資總額將低於其主要區域經濟競爭對手，並將包括支持美國利用台灣技術與經驗建設科技園區基礎設施。由於事關敏感，該人士及其他知情人士均要求匿名。

知情人士透露，目前尚不清楚台灣的貿易協議何時達成，以及最終協議的具體內容。他們提醒，在談判最終敲定之前，任何協議條款都可能改變。此前，該協議中關於勞動力培訓的內容尚未見諸媒體。

川普先前曾表示，一些技術嫻熟的外籍工人或許是必要的，可以幫助美國人在最先進的工廠接受培訓。

據報導，台積電拒絕就貿易談判置評，該公司一直難以找到合適的工人來為其美國項目服務。

