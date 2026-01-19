即時中心／綜合報導

台美貿易協商經長時間溝通後，正式拍板簽署投資MOU，確認對等關稅為15％且不再疊加，半導體及其衍生產品、汽車與航空零組件等，也獲得最有利的關稅待遇。今（19）日清晨行政院副院長鄭麗君與談判團隊返台，行政院長卓榮泰親自到桃園機場迎接，並讚許團隊獲得相當實質且有意義的進展跟結果。總統賴清德也轉發卓榮泰的臉書貼文，強調政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！

鄭麗君在桃園機場說明時表示，台美歷經九個月的談判，此行在華府進行總結會議，確認台灣取得對等關稅15％不疊加，取得所有逆差國家中的最優待遇；同時也取得了未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是台美貿易談判的階段性結果。

廣告 廣告

這次和美國商務部先簽署了投資MOU，也同時向美國貿易代表署來瞭解，預計數週後會再簽署台美對等貿易協議。「這兩份協議都簽署完，就完成最後一哩路，就可以完成總統、院長交付給談判小組的任務。」至於詳細的內容，院長週二會率談判小組召開正式記者會，向國人報告。

鄭麗君最後提到，經過這一次跟美國磋商供應鏈合作，證明台灣人的努力、台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，充分地感受到世界看好台灣、需要台灣。政府會全力地在台灣持續擴大投資，把產業的根基扎得更深、更廣；也會支持產業在國際上進行有力的佈局，進行實力的延伸跟擴展，以更壯大的台灣自信地走向世界。

卓榮泰上午透過臉書發文表示，一早迎接拚盡全力贏得榮耀的談判代表團回家，產業界、國人都對這漂亮的一仗予以高度肯定。「總統領軍，前鋒麗君；院守後防，集體作戰！」辛苦了，談判團隊！謝謝你們！「稍作休息，我們繼續拚，讓國家向前進！」

總統賴清德也轉發卓榮泰的臉書貼文，感謝辛苦的談判團隊，「歡迎回家！」同時賴也強調，政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／台美貿易談判代表團今晨返台 賴清德致謝：政府會繼續努力打拚

更多民視新聞報導

短髮妹四肢癱軟遭壯漢「抱胸抬上車」！13秒撿屍畫面曝光

高雄路竹車禍！大貨車與機車碰撞 2菲籍移工魂斷輪下

華碩AI伺服器100%成長 施崇棠：未來不再增加手機新機種

