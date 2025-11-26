台美貿易談判盼降關稅 傳美方要台積電等台企助培訓美員工
美國向各國課徵對等關稅，衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，台灣持續和美國談判，希望能降低關稅稅率。外媒報導披露，美國總統川普政府要求台積電等台灣企業擴大投資，並協助培訓美國半導體製造及其他先進產業員工。
路透社26日引述5名知情人士說法指稱，美國川普政府正與台灣進行貿易協議談判，該協議可能要台灣進行新的投資，培訓美國半導體製造及其他先進產業員工。根據這項安排，包括台積電在內的台灣企業將挹注新資金與派遣員工，擴大在美業務與培訓員工。
報導指出，台灣目前對美國出口關稅為20%，台灣方面一直在與美方進行談判，希望把稅率進一步降低。知情人士透露，台灣承諾的對美投資總額將低於區域主要經濟競爭對手，並協助華府運用台灣技術經驗打造科技園區基礎設施。
知情人士表示，現階段尚不清楚台美貿易協議何時會敲定以及最終具體細節，任何協議條款在談判敲定之前都可能出現變化。白宮發言人德賽則強調：「在川普總統正式宣布之前，任何關於貿易協議的報導都只是猜測」。
