即時中心／梁博超報導

台美貿易協商經長時間溝通後，正式拍板簽署投資MOU，確認對等關稅為15％且不再疊加，半導體及其衍生產品、汽車與航空零組件等，也獲得最有利的關稅待遇；今（19）日清晨行政院副院長鄭麗君與談判團隊返台，行政院長卓榮泰也親自到桃園機場迎接。鄭麗君強調經過這次台美協商，證明台灣人的努力、台灣的技術和產業，已成為世界上一股關鍵力量，充分地感受到世界看好台灣、需要台灣。

行政院副院長鄭麗君及台美貿易談判代表團今晨搭機返抵桃園機場，行政院長卓榮泰與民進黨立委范雲、林月琴也前來接機。卓榮泰表示，在台美貿易談判過程中非常辛苦，這已經是鄭副院長第15次從美國返台，「其實每一次我都想來，只是不想讓副院長跟談判代表有太大的時間上的壓力。」

廣告 廣告

卓榮泰強調，這次獲得相當實質、而且有意義的一個進展跟結果，談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國人健康跟糧食安全這四大目標，完成總統跟國人所交付的責任。他還提到，百工百業的先進、理事長們，都不約而同的希望來機場接機，向副院長跟所有的談判團隊表達感謝。週二談判小組會在行政院召開正式記者會，向國人詳細報告。

快新聞／台美貿易談判繳漂亮成績單！鄭麗君率談判團隊返國：台灣已成世界關鍵力量

卓榮泰提到，百工百業的先進、理事長們，都不約而同的希望來機場接機，向副院長跟所有的談判團隊表達感謝。（圖／民視新聞）

「其實自己是在飛機上才知道院長要來接機」，鄭麗君提到，「因為院長交代同仁不能告訴我，所以我在飛機上緊張得都睡不著覺。」她覺得其實很不好意思，院長公務那麼繁忙，還要親自來接機；但是另外一方面也非常感動，卓院長用行動來為談判團隊的工作同仁加油打氣。她要先謝謝卓院長，在整個談判過程中給團隊最大的支持跟信任，「其實每一次到華府，常常第一個收到的訊息就是卓院長的訊息，問平安抵達了沒，然後『加油』兩個字，所以很謝謝院長今天又特地來接機，表達他的鼓勵。」

鄭麗君表示，雖然自己跟楊珍妮政委是談判團代表，但她必須說整個談判團隊就是「整個政府」，談判小組除談判代表外，還有各部會的代表。「尤其大家可能不知道的是，從總統、副總統、行政院長，到國安會、總統府、行政院的三位秘書長，其實開了無數次的決策會議來擬定策略，讓我們有談判的總體方針跟方向。」

在跨部會的努力之下，走到這個關鍵的這一步路，尤其是每次在前線談判的時候，總統、院長都是無時差在台灣stand by，自己隨時可以打電話回來請示，來解決所有問題，所以是整個政府一起努力走到今天這一步，心裡非常的感謝。

快新聞／台美貿易談判繳漂亮成績單！鄭麗君率談判團隊返國：台灣已成世界關鍵力量

行政院長卓榮泰清晨前往桃園機場，迎接台美貿易談判代表團返國。（圖／民視新聞）

鄭麗君指出，她今天要在這邊向國人報告的是，台美歷經九個月的談判，此行在華府進行總結會議，確認台灣取得對等關稅15％不疊加，是逆差國家中的最優待遇；同時也取得了未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是台美貿易談判的階段性結果。

這次和美國商務部先簽署了投資MOU，也同時向美國貿易代表署來瞭解，預計數週後會再簽署台美對等貿易協議。「這兩份協議都簽署完，就完成最後一哩路，就可以完成總統、院長交付給談判小組的任務。」至於詳細的內容，院長週二會率談判小組召開正式記者會，向國人報告。

最後鄭麗君提到，經過這一次跟美國磋商供應鏈合作，證明台灣人的努力、台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，充分地感受到世界看好台灣、需要台灣。政府會全力地在台灣持續擴大投資，把產業的根基扎得更深、更廣；也會支持產業在國際上進行有力的佈局，進行實力的延伸跟擴展，以更壯大的台灣自信地走向世界。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／台美貿易談判繳漂亮成績單！鄭麗君率談判團隊返國：台灣已成世界關鍵力量

更多民視新聞報導

光復洪災19死！徐榛蔚挨告「廢弛職務」 花縣府回應了

LIVE／台美貿易談判繳出漂亮成績單！鄭麗君今晨返台 卓揆親自接機

強烈大陸冷氣團將南下「越晚越冷」！降雨熱區曝光

