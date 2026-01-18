台美貿易談判 賴政府「喪事喜辦」？「愚公移山」？／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

近日，台美貿易談判有了重大進展，然而這項所謂的「突破」，卻讓許多台灣人民感到背脊發涼。為了換取美國將台灣對等關稅降至15%，賴政府竟配合美方要求，把台積電當成禁臠，保証在美國亞利桑那州增建至少4座先進晶圓廠，新增直接投資金額高達2500億美元。

川普處心積慮、信誓旦旦，非把台積電變成「美積電」不可，用關稅當武器。美國商務部表示，這項美台貿易協議將有助於推動美國半導體產業的大規模回流趨勢，為美國本土半導體產業帶來顯著的發展動能，亦協助在美國建立並擴大一個完整且全面的半導體供應鏈以及相關的產業生態體系。

看似少了5%關稅，美國卻要拿台積電「加倍奉還」，幾乎真要了一半產能過去！賴政府根本用雞腿換雞肋，簡直得不償失。台灣對美出口本就7成以上集中在半導體及資通訊產品，這些品項依據WTO規範本就享有零關稅或低關稅待遇。換言之，賴政府低聲下氣爭取減少的這5%，受惠的僅是少數傳統產業，對於支撐台灣經濟半壁江山的科技業並無助益。

台積電之所以被稱為「護國神山」，不僅是因為他貢獻了巨額的稅收與GDP，更因為他先進製程與高良率，在全球供應鏈中無可取代的地位，構成了台灣最堅實的「矽盾」。然而，當台積電被迫將最精銳的產能、最頂尖的工程師大量移往美國，這面盾牌恐將逐漸瓦解。

如今，台積電這座台灣的「護國神山」，卻被美國硬生生挖走一大塊。台積電被迫承諾將原本高達1650億美元的投資翻倍，甚至得將2奈米高階製程產能的一半移往美國。這已經不是單純的市場經濟佈局，而是美國霸權威脅下的割肉餵鷹。

民進黨執政這些年，美國對台灣予取予求，對台積電軟土深掘，從強迫交出庫存數據、指控違反DEI條款，到現在用關稅大棒逼迫擴廠，川普政府的「美國優先」完全不在乎吃相難看；而賴政府卻無力保障台灣人民的共同資產，雙手奉上、一再倒貼，以此換取美方口頭上的摸頭讚賞。

令人鬱悶的是，賴清德總統在面對如此重大的經濟戰略轉折時，表現出的卻是乾綱獨斷、一人說了就算。面對經濟學者的建議與在野黨對於「掏空台灣」的質疑，民進黨政府非但沒有提出詳盡的影響評估與配套措施，反而將所有反對聲音與批評聲浪，打成「疑美論」暨「認知作戰」。

台積電一走，牽動的不僅是股價，更是周邊龐大的供應鏈就業機會與政府稅收。當「護國神山」的根基動搖甚至被連根拔起，隨之而來的將是稅基流失、社會福利縮水，最後承擔苦果的，還是全體台灣人民。

殊不知，在川普眼中，台灣不過是個隨時可以交易的籌碼，而台積電則是一塊肥肉，一旦被「整碗捧去」，喪失了利用價值，台灣還剩下什麼籌碼可以談判？這場用台積電換關稅的交易，儼如徹頭徹尾的敗家行為，犧牲了台灣長遠的經濟競爭力與國安屏障，換來的卻是美方施捨般的微薄讓利。

看著台積電這座「護國神山」被賴政府一鏟一鏟挖去「 填美國的坑」，這不是經濟合作，而是變相的「掠奪」，這不是外交突破，而是「 喪權辱國」；賴政府若繼續執迷不悟，「愚公移山」，最終崩塌的將是台灣賴以生存的經濟命脈。（圖片翻攝網絡）