台美貿易談判 路透：台灣可能提高對美投資 培訓美國工人

路透社今天(26日)引述5名知情人士報導，美國總統川普(Donald Trump)政府正在與台灣針對一項協議進行談判，這項協議或將促使台灣提高對美國半導體製造及其它先進產業的投資，以及訓練美國工人。

根據該協議，台積電等台灣企業將向美國投入新的資金和人員，以擴大這些公司在美國的業務，並訓練美國勞工。

台灣輸美商品目前面臨到20%的關稅，台灣一直在與華府進行談判，希望降低這項關稅，作為貿易協議的一部分。對高科技產品至關重要的半導體則被豁免關稅，與此同時，美國也在提升國內的晶片產能。

其中一位知情人士表示，台灣承諾的對美投資總額低於區域內的主要經濟競爭對手，並將包括借鑑台灣經驗協助美國打造科技園區基礎設施。

南韓和日本已分別承諾對美投資3,500億美元和5,500億美元，作為交換，美國把對兩國大部分商品的關稅從25%降至15%。

知情人士透露，目前尚不清楚美台貿易協議會在何時達成，以及最終協議的具體內容。他們提醒，在協議最終敲定之前，任何內容都可能更動。此前，協議中關於勞動力訓練的內容未曾被報導過。

白宮發言人德賽(Kush Desai)表示：「在川普總統正式宣布之前，有關潛在貿易協定的報導都只是猜測。」美國貿易代表的辦公室未對此置評。

川普先前曾表示，引進一些外國技術勞工或許是必要的，他們可以為美國最先進的工廠進行培訓。

台積電拒絕就台美貿易談判置評。台積電一直難以為美國廠找到合適的工人。台積電董事長暨總裁魏哲家今年1月表示，興建亞利桑那州新廠所花費的時間至少是台灣的2倍，原因是技術工人短缺和供應鏈缺口。例如，台積電需將一半的建築工人從德州轉移到亞利桑那州，這提高了搬遷和住宿成本。

台灣貿易談判辦公室在一項聲明中表示，其團隊正繼續與美國探討「台灣模式」下的供應鏈合作。

行政院長卓榮泰今天在台北對記者表示，台美雙方目前正處於交換文件，以敲定具體細節的階段。(編輯：宋皖媛)