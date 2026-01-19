即時中心／梁博超報導

台美貿易協商經長時間溝通後，正式拍板簽署投資MOU，確認對等關稅為15％且不再疊加，半導體及其衍生產品、汽車與航空零組件等，也獲得最有利的關稅待遇；今（19）日清晨行政院副院長鄭麗君與談判團隊返台，行政院長卓榮泰也親自到桃園機場迎接。卓榮泰預告，明（20）日上午9點將在行政院舉行正式的返國記者會，向國人詳細報告對台美關稅與後續工作。

鄭麗君在桃園機場說明時表示，台美歷經九個月的談判，此行在華府進行總結會議，確認台灣取得對等關稅15％不疊加，取得所有逆差國家中的最優待遇；同時也取得了未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是台美貿易談判的階段性結果。

這次和美國商務部先簽署了投資MOU，也同時向美國貿易代表署來瞭解，預計數週後會再簽署台美對等貿易協議。「這兩份協議都簽署完，就完成最後一哩路，就可以完成總統、院長交付給談判小組的任務。」至於詳細的內容，院長週二會率談判小組召開正式記者會，向國人報告。

鄭麗君最後提到，經過這一次跟美國磋商供應鏈合作，證明台灣人的努力、台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，充分地感受到世界看好台灣、需要台灣。政府會全力地在台灣持續擴大投資，把產業的根基扎得更深、更廣；也會支持產業在國際上進行有力的佈局，進行實力的延伸跟擴展，以更壯大的台灣自信地走向世界。

行政院長卓榮泰則表示，在台美貿易談判過程中非常辛苦，這已經是鄭副院長第15次從美國返台，「其實每一次我都想來，只是不想讓副院長跟談判代表有太大的時間上的壓力。」

卓榮泰強調，這次獲得相當實質、而且有意義的一個進展跟結果，談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國人健康跟糧食安全這四大目標，完成總統跟國人所交付的責任。他還提到，百工百業的先進、理事長們，都不約而同的希望來機場接機，向副院長跟所有的談判團隊表達感謝。週二談判小組會在行政院召開正式記者會，向國人詳細報告。

原文出處：快新聞／台美貿易談判4大目標全壘打！卓揆：明早記者會向國人詳細報告

