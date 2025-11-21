中央社

台美跨界藝術合作 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

旅美小提琴家林翔翎（Joanne Lin）（後）與美國德州達拉斯舞團Soul Society Collective跨界演出。（TWNY提供）中央社記者林宏翰傳真 114年11月22日

