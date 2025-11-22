台美軍事交流「陸吼專案」 美陸戰隊協訓我陸戰隊

台美軍事交流的「陸吼專案」，即是美軍陸戰隊協訓我陸戰隊。（圖／王烱華攝）

台美軍事交流的重要專案「陸吼專家」10月在美國關島陸戰基地完成為期1個月的協同作戰，雙方進行兩棲登陸突襲、城鎮突襲等作戰訓練，還會和美方陸戰隊「協同作戰」，學習美陸戰隊最新戰術及戰法。

事實上台美之間的陸吼專案早在1958年由台美政府簽訂，當年即在屏東枋寮海灘執行第一次的兩棲聯合登陸作戰演習，直到台美1979年斷交後終止，直到2017年起才又恢復台美陸戰隊的「陸吼專案」，為此，美國在台協會還特別有一組人員在海軍陸戰隊指揮部內，設有陸吼專案組，專責處理台美陸戰隊的訓練與交流。

廣告 廣告

參與陸吼專案人員才能在軍服上繡上陸吼胸章。（圖／王烱華攝）

而陸吼專案被刊登上媒體版面，是在2021年底，當年陸戰99旅派遣40名陸戰隊員前往關島陸戰隊基地，與美陸戰隊進行協訓，當時國防部長邱國正受訪時還強調，「此屬正常軍事交流」。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／台美軍演跨出一大步 海軍陸戰隊在美關島基地執行30天應援作戰移地訓練

獨家／玉山軍艦赴美航訓 與美聖安東尼奧級兩棲運輸艦進行協同對抗演習

國防部證實火山機動布雷系統 返國日期從2026延至2027年