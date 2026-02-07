台美軍事合作成果 中科院盼：建立大量部署勁蜂四型機隊

美國國防、安全與全球市場技術領導廠商Kratos防衛公司（Kratos Defense & Security Solutions, Inc）與我國中科院（NCSIST）5日共同宣布，已成功完成整合勁蜂四型（Mighty Hornet Ⅳ）攻擊型無人機（Attack UAV，滯空彈藥）的測試；該系統是該公司MQM-178型Firejet噴射靶機的革命性改造版本。

Kratos、中科院團隊與 勁蜂四型滯空彈藥(橘色機體)合影 。(圖/中科院)

在經過數個月的規劃、設計，以及在雙方各自設施中的子系統測試後，團隊成功測試並驗證由中科院提供的酬載／任務系統，確認其能在無需修改原始設計的情況下，與勁蜂四型載具順利整合並具備作戰能力。此項里程碑確立了今年稍後進行飛行測試的基準。為此，中科院技術團隊本週已前往Kratos公司位於奧克拉荷馬市的設計與生產設施，以完成需求確認與設計定案。

Kratos公司無人系統事業部總裁Steve Fendley表示：「此次雙方成功完成測試，代表能夠推進至飛行測試階段的重要里程碑。這不僅驗證了技術方案的可行性，更重要的是證明雙方技術團隊合作所帶來的價值。此成果將成為勁蜂四型計畫的跳板，並可能促成未來在Kratos其他航空器與中科院系統、技術方面的進一步合作。」

中科院於2025台北航太展中展出的 勁蜂四型滯空彈藥模型。 (圖/宋玉寧攝)

經過改裝後的MQM-178型具備高速性能，包括最高時速可達0.8馬赫、高G機動能力，以及超過35000呎的操作高度，使其成為此轉型計畫的理想基礎平台。勁蜂四型不僅整合尖端技術，也承襲既有可靠性能，並已在多項聯合作戰演練中展現成果。近期展示已證明，MQM-178型於有人／無人協同作戰（MUM-T）及滯空彈藥（Loitering Munition）任務中的適應能力與可靠性，並驗證其優異飛行特性。

該計畫的最終目標是在台灣部署大量勁蜂四型系統，以提供具成本效益的戰力規模，兼具嚇阻能力，並可隨時投入作戰部署。此項合作結合美國Kratos公司成熟的Firejet無人機載具與台灣中科院的酬載技術，象徵兩國及兩機構之間的重要合作。藉由運用成熟技術，從概念到可運作系統的開發時程大幅縮短，此策略被視為實現近期可實戰化、具成本效益的戰術無人系統與「可負擔大量戰力」的重要關鍵。

中科院於2025年台北國際航太展中首度公開與美商合作研發的勁蜂四型滯空彈藥，並介紹該型無人機採用模組化、人在迴路設計，並可外掛彈藥，具備高速飛行、高機動性、距外精準打擊能力。

