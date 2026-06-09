台美道安實務交流 高市交局邀專家鄭永欽開講

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為增進國際交流與提升道路安全，高市府交通局近日邀請旅美交通工程專家鄭永欽，以「美國交通工程師看臺灣的道安議題」為題進行專題講座，道安工程相關局處工務局、都發局、民政局及教育局等派員交流台美交通法令、規範及管理等議題，有助深化高市府道安工程實力。(見圖)

交通局今(九)日說明，道安改善非單一單位之責，需各局處通力合作，故這次座談特別邀請市府道安會報小組成員參與，包含工務局、都發局、民政局及教育局等跨局處共同參與。

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鄭永欽曾任美國猶他州交通廳安全研究組組長，具豐富國際實務經驗，演講中特別提及美國MUTCD手冊制定流程，該手冊除政府組織外，業界及志願者組成的民間組織NCUTCD亦對FHWA擁有建議權，現今高雄交通工程改革上多廣邀民間團體公民參與，精神上不謀而合。

此外，現場亦具體說明「標誌的明辨性與法律權威性較標線高」等重要人因工程理念，參考美國經驗，高雄目前已計畫導入美國RRFB（Rectangular Rapid Flashing Beacon）系統，透過行人觸控發出發出高強度LED閃爍燈光、進而提高駕駛的停讓率，未來將優先運用於行人事故率高的非號誌化路口，透過科技降低人車衝突。

交通局張淑娟局長表示，期盼透過跨機關的對話，將工程、教育、執法與管理思維串聯，從道路工程設施改善、駕駛習慣教育、精準執法與都市計劃等不同層面分頭並進，共同為高雄民眾建構更友善、無障礙的道路交通環境。

交通局補充，高雄市近年積極推動行人友善環境與號誌優化，該講座透過國際案例協助市府道安團隊跳脫框架，重新檢視工程設計邏輯；未來將持續透過跨局處、跨國界合作，以科學數據為基礎，打造安全的交通環境。