台美達協議 專家：相互投資有助台灣科技業更上層樓

（中央社記者張建中新竹16日電）台美關稅談判達成協議，長期研究地緣政治的科技專家表示，企業自主投資美國2500億美元，對於科技業風險可控，也破除了台積電至少再增建5座廠謠言，台積電應以落實先前規劃的1650億美元投資為主，加上台美相互投資，將有助於台灣科技業更上層樓。

專家說，觀察這次談判結果顯示台美雙方已建立互信基礎，其中，台灣半導體和科技企業將直接投資2500億美元，用於在美建立與擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力，這將有助於美國降低國安及地緣政治風險。

專家表示，企業投資的2500億美元中，將以台積電占大宗，台積電先前已計劃在美國亞利桑那州投資1650億美元，建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心，估計約占2500億美元投資額的6至7成水準。

紐約時報日前報導，台積電可能增加對美投資，至少再建5座半導體廠。專家指出，根據企業投資2500億美元的規模，破除了台積電至少再增建5座廠的謠言，台積電應以落實先前規劃的1650億美元投資為主。

專家說，為因應客戶在美國製造需求，台積電、鴻海、英業達及緯穎等半導體和伺服器業者已陸續在美國投資，預期台灣企業赴美國投資2500億美元應不致對台灣科技業造成重大危機，風險應可控。

美國商務部長盧特尼克指出，目標將台灣半導體產能40%轉移至美國。專家表示，根據台積電規劃，在亞利桑那完成6座晶圓廠建置後，台積電2奈米及更先進製程將有約30%的產能來自亞利桑那廠，此外，台積電在大舉投資美國的同時，也持續積極在台灣投資擴產，因此將台灣40%產能轉移至美國，應不致掏空台灣。

專家指出，台灣很多資源無法滿足台積電的需求，台積電董事長暨總裁魏哲家於15日的法人說明會中說，擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能持續擴充產能。台積電在美國投資設廠是不得不走的路，同時可以滿足客戶多元供應的彈性需求。

至於政府提供2500億美元的信用保證，專家表示，搭配以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，將可協助產業供應鏈廠商赴美投資，加速建構完善的產業生態系。

專家指出，台積電與其他台灣廠商赴美投資設廠確實可能面臨法規、環保、勞工、人才、土地、水、電等許多挑戰，應由美國與台灣政府協助解決，以落實投資計畫，並深化台美雙方的互信。

專家表示，這次台美談判促成高科技相互投資，美方也將擴大投資台灣「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技等，這將助於台灣科技業更上層樓，可以期待未來護國神山群成形。

台美關稅談判結束總結會議，行政院發布新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。（編輯：林淑媛）1150116