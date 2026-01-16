台美達成貿易協議 北京稱反對主權意涵協定

（中央社記者張淑伶上海16日電）台美關稅談判達成協議，中國外交部發言人郭嘉坤今天被問及此事時說，中方反對建交國與台灣商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。

綜合澎湃新聞等媒體報導，今天中國外交部例行記者會上，外媒記者提問表示，美國與台灣達成貿易協議，將會削減台灣對美半導體出口的關稅，並且引導台灣對美進行更多的投資，中方對此有何評論？

郭嘉昆說，中方一貫堅決反對建交國與台灣商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，美方應當切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。（編輯：周慧盈）1150116