台美達成貿易協議 國發會：持續優化台灣投資環境

（中央社記者趙敏雅台北16日電）台美關稅談判達成多項協議，包括台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率等。國發會主委葉俊顯今天表示，有利於台灣產業競爭力、經濟成長與供應鏈韌性，未來美國企業也將加強投資台灣五大信賴等策略性產業，深化台美戰略夥伴關係。同時，政府也將持續引資、攬才、擴建設等三管齊下，優化台灣投資環境。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

葉俊顯透過新聞稿表示，這次台美經貿談判順利完成，對台灣產業競爭力提升、經濟成長動能穩固與供應鏈韌性強化，將產生關鍵性助益。

葉俊顯分析，在產業競爭力方面，台灣成功為半導體及其衍生產品爭取最優惠待遇，有效降低關稅不確定性，將確保台灣在AI產業的競爭優勢，加以整體對等關稅條件調降為15%，且不疊加既有最惠國稅率，有助鞏固台灣傳統產業競爭力。

在經濟成長方面，他說，除了AI與半導體續保出口動能，台灣傳統產業享有最優惠待遇，將與日本、韓國等主要競爭國在美國市場站在相同起跑點，尤其對工具機、手工具等傳統製造業的接單、出口與國內就業均具有正面助益，有利於台灣經濟成長動能鞏固。

在供應鏈韌性方面，葉俊顯指出，面對地緣政治風險升高與關稅政策調整所帶來的挑戰，全球供應鏈正逐步進入第二波重組與移轉，未來政府將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，企業自主投資2500億美元外，並由政府建立信用保證機制，參酌現行方案，提供有意赴美投資且有融資需求的企業獲得金融機構支持，拓展美國市場。

葉俊顯表示，這次台美達成貿易協議結果，未來美國企業也將加強投資台灣五大信賴等策略性產業，深化台美戰略夥伴關係。同時，政府也將持續優化國內投資環境，由引資、攬才、擴建設等三管齊下，推動包括「投資台灣三大方案」、「國家人才競爭力躍升」及「六大區域產業生活圈」等措施，協助企業立足台灣、布局全球、行銷全世界。（編輯：潘羿菁）1150116