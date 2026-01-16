台美達成貿易協議 學者：近乎FTA、美視台為核心夥伴

（中央社記者潘姿羽台北16日電）台美關稅談判達成協議，美對台對等關稅降至15%且不疊加MFN。台經院院長張建一認為，這次談判結果非常正面，不僅有利於高科技產業，對傳統產業更是一大利多。他也強調，關稅談判成果加上建立雙向投資機制，實質上已「近乎自由貿易協定（FTA）」，具有高度指標意義，顯示美國將台灣視為核心戰略夥伴。

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議。台美經貿工作小組表示，此次談判達成4大目標，第一，對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇（MFN）稅率，台灣因此獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日本、韓國及歐盟齊平。

第二，台灣成為全球第一個為對美投資業者爭取到半導體及其衍生產品關稅最優惠待遇的國家，同時也取得汽車零組件、木材等232條款關稅的最優惠待遇。

第三，成功爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，進一步延伸並擴展台灣科技產業的全球競爭力。

第四，促成台美在高科技領域的相互投資，確立雙方在全球AI供應鏈中的戰略夥伴關係。

張建一表示，對此次結果感到「非常振奮」，因為台灣是第一個爭取到半導體關稅最優惠待遇的國家，顯示美國已將台灣視為核心戰略夥伴。他也強調，不僅高科技產業受益，傳統產業同樣迎來重大突破。

他進一步說明，過去幾年台灣傳統產業處境艱辛，主因在於日本、韓國的FTA覆蓋率高於台灣，使傳產難與日韓平起平坐，同時又受到中國產能過剩的衝擊。此次關稅談判結果出爐後，除了對等關稅調降為15%且不疊加MFN稅率，台灣更取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇，「傳統產業現在一定很開心」。

此外，原本台灣將對等關稅與232調查視為重大不確定性甚至利空。張建一指出，台灣如今不僅獲得最優惠盟國待遇，也建立「雙向投資機制」，並簽署投資合作備忘錄，實質上已接近FTA，具備重要指標意義。

張建一認為，台灣與美國談到近乎FTA的成果，其他國家勢必看在眼裡，歐盟、日本未來可能思考與台灣進一步合作，這將有助於台灣布局其他市場。

他也坦言，關稅談判「有一好沒兩好」。例如，台灣進口美製車的關稅可能降至零，對消費者有利，但將對國產車造成壓力，農業也勢必受到衝擊；整體評估之下，受影響較大的為農業部門，但其規模相對較小，政府可透過救濟與補貼協助農民因應。

台美關稅談判拍板後，相關內容將依「條約締結法」送交國會審議。張建一指出，立法院審議仍是一道關卡，但由於傳統產業迎來重大突破，可望成為支持政府的重要力量，期盼協議能盡快塵埃落定，讓台灣持續鞏固其在全球供應鏈中的戰略角色。（編輯：潘羿菁）1150116