台美達成貿易協議 專家：半導體與傳產業同步受惠
（中央社記者呂晏慈台北16日電）台美關稅談判結果出爐，專家指出，先前因關稅受衝擊的機械、工具機產業可獲得喘息機會，半導體廠則可透過投資美國換取關稅減免，預期無論是半導體產業或傳統製造業，皆將因關稅優惠而強化國際市場競爭力，不過，仍須留意美國後續是否將強化出口管制措施，以及是否牽動新一波供應鏈移轉等變數。
台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。
PwC Taiwan專責海關及國際貿易服務的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，台灣輸美產品的稅率大致底定，有助於相關廠商的經營決策。首先對於先前受到日本、韓國稅率衝擊的機械、工具機產業，可稍稍獲得喘息機會；再者，占出口總值最大宗的半導體廠，則可藉由投資美國得換取關稅減免，避免關稅造成的不確定性。
李益甄說明，半導體業在這一波擴大投資的帶動下，勢必造成供應鏈移轉的效應，另一方面，美國為了確保在先進製程晶片及人工智慧（AI）領先地位，在貿易協議簽署後，是否有可能同步強化相關的出口管制措施，仍有待後續觀察。
除此之外，李益甄認為，針對其他適用232條款的產品，如汽車零組件、木材及木製品的稅率降至15%，學名藥、學名藥成分、航空零組件及美國未生產的天然資源則為零稅率，也是一大利多。
安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君觀察，預期無論是半導體產業或傳統製造業，皆將因關稅優惠而強化國際市場競爭力，此次成果不僅有助於深化台美供應鏈合作，更進一步鞏固台灣在全球關鍵科技供應鏈中的核心地位。台灣作為目前確認獲得美國「最惠半導體關稅待遇」的國家，未來台灣企業在美國進行先進製程及封測等投資布局時，將享有全球最具競爭力的進口成本條件。
吳雅君提醒，儘管雙方已完成技術性磋商，最終關稅結果仍有賴美國政府正式決策，而232潛在調查品項涉及台灣重要半導體業產品，及美國貿易及外交政策走向亦可能影響後續發展。
勤業眾信間接稅負責人、資深會計師洪于婷說明，相較於歐盟、日本、韓國等半導體主要國家的貿易協議，僅提及投資金額及大略方向，台美貿易協議明確建構台美合作在美興建產業園區，就特定產業如半導體、人工智慧及國防科技等展開技術合作，同時，亦為目前已公布貿易協議中，明確針對232半導體關稅提供最優惠待遇。
根據公布的內容，若未來依232條款對台灣半導體課徵關稅，將提供獎勵予在美國投資的台灣半導體製造商，洪于婷指出，台美貿易協議引入與美國本土投資進度連動的制度設計，並區分建廠施工期間與產能完成投產後兩個階段適用，然而，協議並未明確界定「產能」的計算方式、衡量單位或適用製程，未來實際適用時仍存在許多不確定性。
洪于婷提及，美國關稅政策多變，半導體供應鏈企業仍需密切注意相關政策變化、台灣廠商在美建廠的進度及投產時程，以及美國半導體園區建構進展等情形，更重要的是，是否將牽動另一波台灣供應鏈上下游整合或移動，仍需密切關注。
此次協議也觸及，將由台灣政府提供2500億美元的信用保證挹注台廠赴美的資金，KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師丁英泰說明，這將是台商大規模赴美投資的重要支撐，可降低融資門檻與資金成本，提升企業在建廠初期的財務彈性。
他建議台商密切留意信用保證的具體申請方式、審核條件與適用範圍，並於政府公布相關細節後，評估如何有效運用此工具，以強化資金調度、提升海外投資效率並降低前期財務壓力。
丁英泰說，企業在選擇投資州別、設定營運模式與進行跨國交易時，應同步評估移轉訂價、利潤歸屬與州稅負擔，以確保投資案具長期財務可行性。同時，赴美營運涉及的人力安排也需同步強化合規管理，建議企業在投資初期即整合稅務、法遵與人資制度，建立完善的人員派遣與薪資合規流程，以確保在美營運順利落地。（編輯：潘羿菁）1150116
