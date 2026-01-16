台美達成貿易協議 彭博：對台經濟影響有限、重要政治進展

台美雙方簽署MOU，左起AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾、美國商務部長盧特尼克、我行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢。行政院提供



台灣和美國官員15日共同宣布達成貿易協議，關稅比照日韓降為不疊加的15%，半導體享232最優惠待遇，台灣則對美投資及融資共計5000億美元。彭博新聞分析，台美貿易協議對台灣經濟影響有限，但在中國對台施壓日益增加之際，可說是重要的政治進展。

彭博分析，對美國而言，台美協議有潛力在未來10年顯著增加其國內半導體產量。

而在台美協議中，半導體可說是核心中的核心，台積電已發表聲明稱，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。

廣告 廣告

台積電財務長黃仁昭15日接受彭博訪問時表示，台灣是台積電營運的骨幹。 他說：「基於實質原因，最尖端的技術將在台灣運作。待穩定後，我們才能嘗試加速將技術轉移至海外。」

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）指出，台灣的投資承諾包含台積電現有的計畫。她表示，相較於其他國家，台灣憑藉在先進晶片領域的領先地位，在與美國交涉時似乎享有更大的靈活性。

林紫瓊在報告中指出，台灣承諾的5000億美元投資中，2500億美元將以信用保證的形式提供。她補充說，台灣政府將作為促成者，不承擔直接的財政責任，這一點與美國和韓國達成的協議有所不同。

不過，彭博分析，台灣國防支出仍是川普政府面臨的棘手問題。儘管華府上月宣布對台規模最大的軍售案之一，但在野黨已推遲有助於資助該採購案的特別軍事預算審查。

台日韓對美國貿易協議中的投資規定比較。資料來源／彭博新聞

更多太報報導

中國防部發中英聲明嗆日：軍國主義野心失控將帶來毀滅性災難

快訊／台美達成協議 中國外交部回應了：一貫反對任何暗示主權聯繫協議

台美協議半導體是重點 鄭麗君「台灣目標是成為美國AI戰略夥伴」