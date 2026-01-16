台美達成貿易協議 彰化水五金業者：較中國更優勢

（中央社記者鄭維真彰化16日電）美國對台灣貨品對等關稅稅率降至15%且不疊加，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈表示，台灣現在與日韓起跑線一樣，且較主要競爭對手中國更優勢，產業前景可期，可望穩定成長。

台美關稅談判達成協議，行政院長卓榮泰今天發表談話表示，台灣追求的4項談判目標全數達成，其中對等關稅從32%降至15%且不疊加，獲得美國主要逆差國中最優惠的關稅待遇，凸顯美方將台灣視為重要的戰略夥伴。

張家烈告訴中央社記者，消息傳來，水五金產業一致認為這個年會比較好過，現在台灣與日韓起跑線一樣，又不疊加，之前固定的訂單不會流失，加上稅率比水五金主要競爭對手中國更優勢，將更有競爭力。

張家烈表示，彰化縣水五金產業年產值約新台幣600億元，7成出口美國，水五金利潤1成多；去年4月面對對等關稅議題，上半年幾乎先將整年單出完，苦撐數月，如今恢復水準，無論是客戶或是產業界都比較放心，「等待是值得的」。

張家烈說，之前產業面臨關稅問題及台幣匯率波動大雙重打擊，不過目前兩者皆算穩定，是反攻美國市場好機會，希望能持續下去，當然「台灣要更具競爭力，自己也要更努力」。（編輯：黃世雅）1150116