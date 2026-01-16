台美達成貿易協議 打造雙向投資供應鏈協作戰略夥伴

（中央社記者溫貴香台北16日電）台美關稅談判底定，知情人士今天分析，這次關稅談判具有把台灣的稅率待遇拉齊盟友、把半導體風險鎖在最優惠框架、用台灣模式把投資變成供應鏈聚落、並把經貿升級成AI時代的雙向戰略夥伴等4大意義。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

知情人士分析關稅談判的4大意義。第一，把台灣的競爭立足點「拉齊盟友」：15%且不疊加，等同最優惠盟國待遇。

知情人士表示，這次最關鍵的成果，是對等關稅確定調降為15%，且不疊加原本MFN稅率。它的意義不只是「降到15%」，更重要是計算方式不疊加，直接把台灣與日本、韓國、歐盟放在同一條起跑線上，避免台灣在出口到美國時，因稅制算法吃虧、被競爭對手「制度性超車」。

該人士說，對傳統產業（工具機、手工具等）而言，這等同於把原本不確定、甚至可能被放大的成本壓力，轉成可預期、可規劃的市場條件，讓企業能以更清楚的價格策略與接單節奏，重新拿回競爭力。

第二，把「半導體與衍生品」的不確定性壓到最低：232最優惠待遇，建立台灣的戰略保護欄。

知情人士表示，第二個意義是半導體及半導體衍生品232關稅的最優惠待遇。由於美方232關稅仍可能擴大品項、調整稅率，市場原本最怕的是「政策沒講死、風險無上限」。而這次透過預設情境談判，取得美方承諾，若美方針對半導體及衍生品課徵232關稅，台灣享最優惠待遇，並且爭取到對美投資一定配額免稅、配額外仍享最優惠稅率的架構。

該人士分析，更進一步美方也承諾，台灣企業赴美設廠營運所需的原物料、設備、零組件等輸美項目，可豁免相關對等關稅及232關稅，這等於是在供應鏈搬遷與擴產的關鍵成本上，替台灣業者「拆彈」，大幅降低布局美國市場的不確定性。

第三，用「台灣模式」把投資變成供應鏈合作：自主投資、聚落化、不是被點名的現金買路。

知情人士說，第三個意義是台灣在投資承諾上，走出一條以供應鏈合作為目的的「台灣模式」。相較部分國家較像是被要求以現金或特定形式承諾，台灣的重點是引導業者進軍美國供應鏈、打造半導體與ICT產業聚落，把投資變成擴張產業版圖的工具，而不是單純的交易成本。

該人士分析，在資本承諾架構上，也明確分成兩類，第一類企業自主投資2500億美元（半導體、AI應用、EMS、能源等）。第二類是政府以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元授信額度（非政府直接出資、但提供融資支持）。這套設計的政治經濟意義在於，一方面回應美方供應鏈安全需求；另一方面也保留台灣企業的自主性與財務彈性，讓「投資」能真正轉化成「產業競爭力」。

第四，把關稅談判升級成「AI時代的雙向投資夥伴關係」：從交易到結盟的制度化連結。

知情人士說，第四個意義是，這次不只談稅率，而是把台美經貿關係往上推到全球AI供應鏈的戰略夥伴。在「美國要打造本土AI供應鏈、台灣要根留台灣布局全球」的互補結構下，談判把核心從短期稅負，轉向長期的制度性安排。

該人士進一步說明，投資MOU在美國商務部簽署，象徵合作被放在美方經貿政策中樞的位置。再者，建立雙向投資機制，除台灣擴大赴美布局外，也促成美方擴大投資台灣「5大信賴產業」（半導體、AI、國防科技、安全與監控、次世代通訊、生技等），並納入美方金融機構（如Exim、DFC）可能的融資支持。

知情人士表示，這讓台美關係不只是「關稅談成了」，而是朝「雙向投資—供應鏈協作—AI共同布局」的戰略架構前進。（編輯：蔡素蓉）1150116