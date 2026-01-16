台美達成貿易協議 林佳龍：創造雙贏台灣模式

（中央社記者楊堯茹台北16日電）台美達成貿易協議，外交部長林佳龍今天在社群平台表示，台美迎來經貿關係歷史性發展，不僅為產業界降低不確定性，也提供清晰投資路徑，創造台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

廣告 廣告

林佳龍晚間在臉書發文表示，此次台美關稅談判順利定案，對產業界而言，不僅降低不確定性，也提供清晰的投資路徑。同時，這項進展也展現出台灣在全球變局中的實力與韌性，讓台美合作的基礎更穩固。

林佳龍認為，整體方向呼應總統賴清德提出的「經濟日不落國」政策，協助國內企業依循「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的路線前進。感謝談判團隊奔走，以及外交部次長陳明祺、北美司、駐美代表俞大㵢等在這段時間協助談判團隊，不分日夜、全力以赴。

林佳龍也特別感謝台灣金融控股董事長呂桔誠、台積電董事長魏哲家、鴻海科技集團董事長劉揚偉、緯創資通董事長林憲銘、宏碁創辦人施振榮等產經界前輩，協助政府正確分析情勢，提出「投資加上融資信用保證」及「科技產業聚落」的創新模式，成功創造台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。

林佳龍強調，外交與經貿工作需要透過跨部會整合，以及政府與民間協力，才能將談判成果轉化為長期的制度與互信基礎。台美合作陸續有具體進展，包括台積電擴大投資美國，以及中油與阿拉斯加州天然氣開發公司的合作，皆顯示台灣在科技與能源領域與美國深化合作的意願。

此外，林佳龍指出，長榮、華航及星宇航空相繼開設德州、亞利桑那州及華盛頓特區的直航航線，反映產業往來、投資布局與民眾互動的需求持續成長。外交部亦配合整體政策規劃，強化服務據點與能量，積極推動增設亞利桑那州鳳凰城辦事處及德州Taiwan Tower。（編輯：張若瑤）1150116