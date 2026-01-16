台美達成貿易協議 賴總統：有助於行銷全世界

（中央社記者蘇木春台中16日電）總統賴清德今天談及台灣與美國達成貿易協議說，未來台美經貿合作會更緊密，台美經濟可同步創造雙贏發展，會更有助於台灣產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，希望國民團結。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

賴總統上午在台中市出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」前，接受媒體聯訪表示，今天清晨「都沒有睡覺」，一直密切關注談判過程，一有狀況隨時解決，直到談判簽訂後大家才放下心。大家一起努力，台灣未來會更好，也呼籲未來朝野黨團支持這份協議，讓台灣一起大步向前。

賴總統說，這次談判政府將協助台灣企業出資、投資美國2500億美元（約新台幣7兆8763億元），台灣政府將運用信用保證支持金融機構授信台灣企業，到美國投資額度2500億美元。

賴總統表示，談判得到4項目標，首先是對等關稅降為15%且不疊加，這是美國主要貿易逆差國包括日本、韓國與歐洲聯盟相同待遇，過去日本、韓國對美簽訂有自由貿易協定或類自由貿易協定，日、韓商品銷往美國相對台灣商品有競爭優勢，現在「大家全部都拉平」，提供台灣傳統產業銷往美國好機會。

232關稅部分，賴總統說，台灣政府是全球第1個爭取到美國同意，後續到美國投資企業，在半導體或半導體衍生性商品可在一定額度內免稅，額度外可獲最優惠稅率，其他適用232條款商品包括木材傢俱、汽車零組件或太空產業零件等也可獲最優惠稅率。

賴總統表示，第3個目標是「台灣模式」獲美國支持，後續美國會協助台灣政府土地取得、水電基礎設施，讓台灣到美國投資的企業形成群聚，有助於台灣與美國企業在研發設計及廣大市場上合作，讓台灣產業可進一步融入美國經濟結構。

賴總統說，第4個目標是不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，投資對象包括半導體、AI、國防產業、安控產業、次世代通訊產業與生物醫療科技產業等。

賴總統表示，感謝行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員楊珍妮等談判團隊辛勞，包括到美國實體談判或在台灣視訊談判都非常辛苦，也感謝副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國家安全會議及行政院相關部會都非常辛苦，談判時「都過美國時間」。（編輯：李明宗）1150116